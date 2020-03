Územní sdružení ČZS v Prostějově, které zastřešuje činnost základních organizací na okrese, se snaží organizováním různých akcí, přednášek, degustací a exkurzí rozšiřovat povědomí a odborné informace jak o nových odrůdách, tak i o odrůdách již zavedených, komerčně i malopěstitelsky úspěšných.

Aby se naši zahrádkáři vzdělávali nejen teoreticky, ale i prakticky, pořádá Územní sdružení Prostějov pro sbor instruktorů i zájemce ze základních organizací degustace různých plodin. Již zavedenou degustací je ochutnávka a hodnocení odrůd jablek, která v letošním roce proběhla 15. ledna. Další tradiční degustací je ochutnávka a hodnocení odrůd meruňek, která probíhá v červenci, podle průběhu vegetace. Letošní novinkou zařazenou do plánu činnosti byla degustace odrůd brambor, kterou iniciovala a metodicky vedla Ing. Ladislava Jelínková z fy. Zetaspol Bedihošť.

Bylo vybráno 13 komerčně úspěšných odrůd brambor, které byly a jsou na našem trhu. Na okraj je potřeba podotknout, že v roce 2019 bylo v naší republice registrováno 121 odrůd brambor vesměs z Čech, Holandska a Německa. Obecně jsou odrůdy brambor rozděleny do skupin jednak podle ranosti (velmi rané, rané, polorané a pozdní) a podle varného typu na typ A – lojovaté, nerozvářivé, vhodné do salátů, varný typ B- přílohové, částečně po varu moučnatí, varný typ C - po varu moučnatí, vhodné pro kaše, bramboráky, hranolky. Varný typ D je vhodný pro průmyslové zpracování.

Před degustací byly hlízy brambor podle metodiky uvařeny v páře a pak byly ochutnávány rozkrájené i se slupkou. Hodnoceny byly tři parametry - barva dužniny ve škále od tmavě žluté po bílou až šedou, konzistence dužniny od velmi jemné po moučnou a nakonec i chuť jednotlivých odrůd. Poslední parametr bývá hodnocen velmi subjektivně. Někomu chutná brambora salátového typu, jiný preferuje brambory spíše moučnaté, rozsýpavé.

Na hodnocení vybraných odrůd se podílelo 22 zahrádkářů a to jak odborných instruktorů, tak zájemců z jednotlivých základních organizací. Nutno podotknout, že nejvíce se bodování jednotlivých degustérů rozcházelo právě v parametru chuti. V konečném hodnocení se nejlépe umístila červená Laura, poloraná odrůda typu B se sytě žlutou dužninou.

Dále se umístila odrůda Belana, raná odrůda varného typu A. Třetí v pořadí se umístila další červená odrůda Red Anna, vysoce výnosná poloraná odrůda varného typu AB. Dalšími v pořadí byly poloraná Antonia, raná odrůda Vysočina, poloraná odrůda Ditta, raná Marabel, raná odrůda Ballerina, raná odrůda Adéla, raná odrůda Dali, velmi raná odrůda Colette, velmi rozšířená raná odrůda Impala, a velmi raná odrůda Monika. Všechny odrůdy jsou varného typu A, B případně AB.

Máme tedy z čeho vybírat, podrobné popisy odrůd jsou přístupné na http://eagri.cz/public/web/file/624829/Brambor_2019.pdf a dalších stránkách firem, které certifikovanou sadbu brambor nabízejí.

Závěrem bych ráda poděkovala fy. Zetaspol za materiálně technické zabezpečení celé akce. Výše zmíněné odrůdy brambor je možno zakoupit v jejich prodejně v Bedihošti. Další aktuality z činnosti prostějovských zahrádkářů můžete sledovat na webových stránkách našeho územního sdružení https://zahradkari.cz/us/prostejov/index.php

Autorka: Ivana Hasalová