Říjnové číslo bylo vydáno, ale jeho autorský výtisk už mně nedošel. Místo něj jsem dostala smuteční oznámení sdělující, že 8. listopadu 2020 ve věku nedožitých devětasedmdesáti let zemřel PhDr. Miloslav Čermák, CSc. Po PhDr. Milanu Tichákovi tak odešla další významná osobnost naší regionální historie.

Miloslav Čermák založil v roce 1991 nakladatelství a vydavatelství Memoria

V povědomí široké historické obce byl zapsán jako nakladatel a vydavatel. V roce 1991 založil nakladatelství a vydavatelství MEMORIA, ve kterém vydával regionální literaturu. Vycházely zde monografie o Olomouci a obcích, pověsti a přeložené historické prameny. Celkem třicet devět knižních titulů. Mezi nimi například Olomoucké hřbitovy a kolumbária (Josef Bláha, Bohumír Kolář, Vladimír Spáčil), historický román Havraní smích od Josefa Bezděčky či České překlady míšeňské právní knihy pořízené Vladimírem a Libuší Spáčilovými.

První číslo revue Střední Morava vyšlo v roce 1995

V nakladatelství Memoria vycházela také vlastivědná revue Střední Morava. Miloslav Čermák vydal její první číslo v roce 1995. Odborné periodikum tohoto typu v naší oblasti totiž citelně chybělo. V letech 1966 a 1968 vyšla dvě čísla sborníku Střední Morava za redakce Miloslava Pospíchala. Potom její další vydávání zastavila normalizace.

Byl jejím vydavatelem, redaktorem, přispěvatelem, manažerem i distributorem. Koncipoval ji jako kvalitní historický sborník rozdělený do tří částí. V první části byly publikovány rozsáhlejší odborné studie. Druhá část obsahovala články popularizující výsledky bádání. Třetí část měla podobu kroniky. Obsahovala recenze publikací, informace o konferencích, jubilejní a vzpomínkové články. Revue vycházela za finančního přispění Olomouckého kraje, měst Olomouce, Uničova a Litovle a dalších institucí i jednotlivců.

Během 25 let publikovalo v revue na 190 autorů

Od roku 2015 ji řídila redakční rada a Miloslav Čermák byl jejím předsedou. Spoluvydavatelem revue byl Zemský archív Opava. Za pětadvacet let vydávání v ní publikovalo 190 autorů. Byli jimi historici, pracovníci muzeí, archiváři, vysokoškolští pedagogové, zájmoví badatelé. Zkrátka autoři z Olomouce a celého regionu i mimo něj i autoři různých generací

Revue Střední Morava samozřejmě také mapovala Prostějovsko

Publikovali v ní Miloslav Peterka (článek O Romži), Miloš Trapl (Tři pády prostějovských starostů), Karel Kavička (příspěvek k historii Povýšení kostela sv. Kříže v Prostějově), Karel Konečný (zámek v Krakovci, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Laškově, obraz sv. Bartoloměje v kostele v Bohuslavicích) a František Všetička (prostějovští literáti).

Další články a studie pocházely z pera Michaely Kokojanové (např. o renesanční rodinné hrobce Martina Primuse či o kamenných glosách z pernštejnského Prostějova) a Marie Dokoupilové (např. historie židovské komunity v Prostějově, knihovna Vojtěcha Měrky v prostějovském muzeu).

Pravěkým a raně historickým osídlením některých lokalit na Prostějovsku se zabývali archeologové Miroslav Šmíd a Pavel Fojtík. František Musil sledoval vývoj šlechtického osídlení v okrese Prostějov a František Chupík městské opevnění Prostějova. Zastoupena byla také mladší generace prostějovských historiků a archivářů (Tomáš Cydlík, Marek Vařeka, Petr Jirák, Roman Paulo).

„Pro Olomouc a středomoravský region je revue potřebou zcela nezbytnou a přínosem opravdu mimořádným,“ napsal v článku k 10. výročí revue v roce 2005 historik Josef Bartoš. Následující léta plně potvrdila jeho slova. Věříme proto, že její vydávání bude pokračovat i po úmrtí pana doktora.

Miloslav Čermák jako regionální historik i milovník sportu

Miloslav Čermák byl také významným regionálním historikem. Zaměřoval se na hospodářské, sociální a kulturní dějiny. Podílel se na zpracování některých kapitol 2. dílu akademických dějin Olomouce (část Město po odchodu Švédů), Velkých dějin Litovle a Dějin Uničova. Připomenout můžeme například jeho monografie Olomoucká řemesla a obchod v minulosti (2002), Olomoucké hospody, zájezdní hostince, hotely a kavárny (2004), Olomoucký orloj (2005), Slasti a strasti olomouckých měšťanů v době gotiky, renesance a baroka (2013), Olomouc v roce 1968 (2018) a Olomouc v roce 1989 (2019).

Doktor Čermák byl také milovníkem sportu, zvláště běhu a orientačního běhu. Byl zakladatelem stovkařského hnutí. Symbolicky proto na smutečním oznámení najdeme obrázek hor a toto motto:

Až spatříš z vrcholku hory,

že jsou tvé otázky rozhřešeny,

říkáš si: „Jak to, že jsem to předtím nepochopil?“

Jako by předtím bylo co k pochopení.

Antoine de Saint-Exupéry

Autorka textu: Hana Bartková