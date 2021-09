Twirling není ryze dívčí sport, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dokazuje to skutečnost, že cenu za nejlepší sólovou choreografii získal pro letošní rok Martin Kotouč (Nephilim Štětí). Nejlepší duo předvedly Tereza Daruová a Viktorie Němcová (RONDO Ronov nad Doubravou). Záznam soutěže a podrobné výsledky jsou k dispozici na www.majorettes-twirling.cz . Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

Významným faktem je, že twirling slaví v letošním roce 20 let působení v naší zemi. Za tu dobu se tento nádherný estetický sport, který má kořeny v USA a k nám přišel díky spolupráci s francouzskými lektory, dostal do povědomí veřejnosti. Zásluhou na tom mají všichni čeští twirleři a především ti, kteří Českou republiku pravidelně úspěšně reprezentují na mezinárodních soutěžích. Patří mezi ně například tyto několikanásobné mistryně ČR - Eva Beranová, Marie Anna Bednářová (Kopretinky Dobrovice), Veronika Kadlecová (Starlette České Budějovice), Natálie Zikmundová (Amorion Jevíčko), Anna Trnková (Oskarky Ostrov) a další.

Po téměř dvouleté pauze měli možnost nejlepší čeští twirleři a twirlerky porovnat své kvality na soutěžním klání v rámci Mistrovství ČR v twirlingu. To se konalo v Národní sportovní centrum v Prostějově v polovině září a pořádal jej Svaz mažoretek a twirlingu ČR. Více v článku, za který děkujeme.

