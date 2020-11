Pokračování miniseriálu Ze sportu - díl třetí, záverečný

Sport spojuje lidi

Čtenáře neznalého cyklistických soutěží na národní úrovni možná výčet zisku medailí a cenných umístění příliš nezaujme a vlastně to je zcela pochopitelné. Mohlo by mu však být blízké, že každý z těchto klubů, kterých je samozřejmě mnohem více a jejich podrobný výčet by dalece přesahoval obsah tohoto sdělení, spojuje lidi se stejnou vášní a společným cílem.

V Tufo Pardus Prostějov, ale i Mapei Merida Kaňkovský s mladými sportovci pracují kvalifikovaní trenéři a odborníci ve svém oboru, přesto umí mládeži a dětem vytvořit vřelé prostředí, které se neomezuje pouze na profesionální vztah trenéra se svěřencem.

Tito lidé vyjadřují starost o své závodníky, ale také o celou situaci v české cyklistice a jejím dalším směřování. Cyklistika a sport obecně se pro ně stal životní filozofií a stylem, který jim každý den přináší potěšení, ale také mu jsou připraveni, stejně jako jejich svěřenci, mnoho obětovat.

Force Team Jeseník

Neměl bych proto opomenout také další týmy. Vyzdvihnout bych chtěl zejména práci jesenického FORCE Team Jeseník. Tento tým je velmi mladý, přesto už sbírá úspěchy nejen v lokálních soutěžích, ale také na republikové úrovni. Svého zástupce už měl i v řadách reprezentačního výběru juniorů v silniční cyklistice. Nikoho tak nepřekvapí, že jejich dres pravidelně vídáme na stupních nejvyšších závodů jako jsou Jesenický šnek nebo Oderský pohár. Tým se také velmi dobře zhostil role pořadatele Mistrovství České republiky v silniční cyklistice mládeže a žen a dalších cyklistických seriálů.

Kolárna Olomouc

Přesto, že MTB není mou silnou parketou, dovolím si zmínit také tým Kolárna Olomouc, který má v této disciplíně silnou základnu závodníků napříč kategoriemi. Úspěchy také sbírá nejen v regionu, ale i v republikovém měřítku.

Velmi blízké mi je motto týmu, napomoci každému, kdo má o cyklistiku zájem k uskutečnění jeho přání. Snahou týmu tak je rozvíjení cyklistických dovedností dětí, mládeže a dospělých a úspěchy se pak v mnoha případech samy dostaví. Oddíl se účastní nejen závodů, ale také společných vyjížděk a setkání závodníků různých výkonnostních kategorií a pomáhá cyklistům při dosahování sportovních výkonů a výsledků.

Cyklistika je jen jedna

Slova v nadpisu jsou frází reprezentačního trenéra Tomáše Konečného, který shodou okolností trénuje v týmu Tufo Pardus Prostějov. Jakožto trenér tím zamýšlí spíše sportovní výkonnost napříč cyklistickými disciplínami, nicméně já to vyložím trochu po svém.

Kolo je masový dopravní prostředek. Téměř každý má doma kolo nebo koloběžku, mnozí pak na něm jezdí do práce, do přírody… v letošním roce možná ve větší míře než doposud. Vedle tohoto „běžného“ využívání kola jako dopravního prostředku, cyklistiky jako činnosti, která nám zvyšuje kondici a podporuje naše zdraví, tu máme právě také závody, cyklistické oddíly, kde se věnují dětem, dospělým a lidi, kteří tyto týmy sdružují. A proto, že je cyklistika jen jedna si myslím, že je dobré podporovat sport jako celek, a cyklistiku obzvlášť.

Cyklistika je masovým sportem

Cyklistika je olympijským sportem, masovým sportem, Tour de France je dokonce nejsledovanější sportovní akcí planety. Přesto je, co se týče pozornosti ve stínu fotbalu či hokeje, což platí také v podpoře ze strany státu, krajů atp. Cyklisti přitom sbírají stejně hodnotné medaile, obětují tomuto sportu neméně času a na své úspěchy mohou být neméně hrdí.

Možná předběhnu myšlenku oponentů tohoto názoru a vyjádřím pochopení ke skutečnosti, že fotbal či jiné takové sporty se konají na jednom místě, diváci mohou po celou dobu sledovat průběh utkání, a navíc je to i kulturní událostí dané obce či města. Přesto by se na cyklistiku zapomínat nemělo a svou pozornost a podporu si tento sport jistě zaslouží.

Olomoucké týmy

Závěrem bych chtěl text doplnit výčtem týmů a soutěží olomouckého regionu. O nejvýznamnějších z nich jsem se již zmínil, nerad bych však opomněl i některé další.

Za mnoho uspořádaných závodů v Olomouckém kraji vděčíme pořadateli Cyklo team region Olomouc. Lokální závody se konají také například v Mohelnici, Šumperku nebo Jeseníku. Mezi týmy má bohatou tradici také Cyklistika Uničov, ze které vzešli jedni z našich nejúspěšnějších závodníků, například již jmenovaný Tomáš Konečný, bývalý profesionál a vítěz etapy na Vuelta a Espana, dále třeba Jan Hruška, který jako jediný z Čechů oblékl dres lídra na slavné Giro d’Italia. Nebo tým v Lošticích.

Více pak už opravdu jen jmenovitě, protože psát o cyklistice v Olomouckém kraji by dalo na mnoho dalších stran. Nezmiňoval jsem se příliš například o týmech BMX, krasojízdy nebo kolové, která má v regionu jistě také své místo.

Přesto věřím, že jsem vám připomněl, jak významné místo má kolo, cyklistika a podpora tohoto sportu v našem, a samozřejmě nejen v našem regionu, Olomouckém kraji.

Seznam spolků, které jsou na Hané (Olomouc) aktivní:

Týmy, které jsou v tomto seznamu jsou týmy registrované jednak u Českého svazu cyklistiky, ale i neziskové organizace a amatérské týmy.

MAPEI Merida Kaňkovský - kluci, silničáři 10 - 18 let - reprezentanti ČR - https://www.merida-bikes.com/cs-cz/p/team-sportovci/mapei-merida-kankovsky-387.html

Bike Academy Opletal - věnuje se dětem ve věku 8 - 15 let - horská kola, zázemí na Radíkově - https://www.sportvokoli.cz/sportovni-kluby/bike-academy-opletal-z-s

SK BIKE PRO HANÁ - Radim Kořínek, U23 a Elite, Česká spořitelna tým MTB, dělá jeden podnik, ale vždy na Ostravsku - http://www.ceskasporitelna-accolade.cz/

Specialized Olomouc - to jsou hobíci - masters, regionální závod - https://www.bikecentrum.eu/team-bikecentrum.html

KOLÁRNA Olomouc - mládež od 7 - 15 let MTB, závody všech úrovní i mezinárodní, aktivní pořadatelsky, Olomoucký řetěz, atd. - http://www.kolarna.eu/k/cykloteam/

Cyklo team region Olomouc - manažerský spolek, organizace závodů cyklokros, MTB závodů, ale i silničních – Roman Brandýs a Vlastimil Vlasák - http://olcyk.wz.cz/index2.html

ON ROAD OLOMOUC - https://www.onroad.cz/

SK TOMA Olomouc - tým mužů masters

SC Samotišky - to je oddíl ze Svatého Kopečka, 10 - 15 dětí ve věku 7 - 15 let - horská kola, věnují se jim pravidelně dvakrát týdně a jezdní po závodech - https://www.facebook.com/pg/scsamotisky

TJ MILO OLOMOUC - Cyklistický oddíl byl založen v roce 1956, hlavní činností byla krasojízda, od roku 1962 se součástí stala i kolová. Oddíl kolové je členem Českého svazu cyklistiky. Během svého působení hráči získali celou řadu ocenění a skvělých výsledků. https://www.tjmilo.cz/kolova/

SK SKIVELO NESLYŠÍCÍ OLOMOUC - sportovní klub SK SKIVELO neslyšících Olomouc, který je registrován v Českém svazu neslyšících sportovců (ČSNS) a ČUS. Tento klub byl založen především pro podporu mladých sportovců a zaměření se na provoz výkonnostních sportů, především na lyžování a cyklistiku. Členové nejsou jen z Olomouckého kraje, ale z celé republiky a mají i několik reprezentačních sportovců. https://www.skivelo.olnet.cz/?cat=82

Pořadatelsky aktivní v Olomouci jsou ještě fyzické osoby:

Radomír Lichnovský – pořádá závody pro ČSC, muže, ženy i mládež (20. 6. Bělkovice - kriterium, 21. 6. Čechovice Elite - silnice), pořádá také seriál časovek pro hobíky

Karel Sekerka - angažuje se v Moravském poháru jako pořadatel

Karel Pikal - seriál hanáckých časovek, tradiční podnik

Namátkou zde uvádím registrované týmy u Českého svazu cyklistiky v roce 2015. Počty týmů se samozřejmě mohli obměnit:

AD CYKLO BRODEK

AK BMX KOJETÍN

AMK KEMP HRANICE ODDÍL BMX

B4 TEAM ŠUMPERK

BIKE TEAM UNIČOV

BIKESPORT TEAM MOHELNICE

BIKROSKLUB JESENÍK

C.S.C. ŠUMPERK

CAC ČERVENKA

CASKA INVEST-CYKLISTICKÝ ODDÍL

COMMENCAL FDF TEAM

CYKLAN CZ

CYKLO TEAM KOLARNA

CYKLOTEAM ABOS Lipník n./Bečvou

Č.O.K.C. PROSTĚJOV

SK BIKE PRO HANÁ (ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE)

HANDBIKE Česká Ves

IN - LIFE cycling team Litovel

Jesenická cyklistická

KELLY ´S RACING TEAM

LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV

MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ

MG Bike Team

MIKO CYCLES PŘEROV

POWERFUL TEAM UNIČOV

Ricardo Racing Team Prostějov

SC SAMOTIŠKY

SK SALITH - SUMTEX ŠUMPERK

SK SC PRIMA NEZAMYSLICE

SK SKIVELO NESLYŠÍCÍ OLOMOUC

SKC Tufo Prostějov

SKM ZLATÉ HORY

SPORTON ŠUMPERK

STEVENS Bikes - EMILIO SPORT Loštice

TEAM BIKECENTRUM Olomouc

TJ MILO OLOMOUC

TJ SIGMA HRANICE

TJ SPARTAK PŘEROV TJ STAVEBNÍ STROJE Němčice n. H - http://www.krasojizdanemcice.cz/index.html

TJ UNIČOV

TTV SPORT GROUP

UAMK - AMK Biketrial Přerov

FORCE Team Jeseník Čerpáno z: https://www.olomouckysvazcyklistiky.cz/



Autor textu: Michal Frantík