Pokračování miniseriálu Ze sportu - díl druhý

Mezi nejúspěšnější mládežnické týmy posledních let jednoznačně patří MAPEI Merida Kaňkovský. Tým MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ měl jak v předešlé, tak i letošní sezóně početné, a hlavně úspěšné zastoupení napříč kategoriemi.

Ve složení čtyř žáků, deseti kadetů a osmi juniorů obsadil všechny mládežnické kategorie Českého svazu cyklistiky. Tým opět startoval nejen v domácím seriálu Českého poháru, ale také měl své zastoupení v reprezentačním výběru pro Evropský šampionát. V obou případech se olomouckému týmu podařilo zazářit a na domácí scéně dokonce ovládnout celkové hodnocení pohárové soutěže.

Druhé místo juniora Pavla Bittnera na Mistrovství Evropy

K největšímu úspěchu letošní sezóny pak bezpochyby patří druhé místo juniora Pavla Bittnera na Mistrovství Evropy v silničním závodě jednotlivců ve Francouzkém Plouay, kde Pavlovi utekla jen o pouhých pár milimetrů ve finálním spurtu zlatá medaile. K tomu přidal sedmé místo v časovce jednotlivců taktéž z onoho ME.

Zdroj: archiv Michala Frantíka

Na domácí půdě se Pavlu Bittnerovi stejně jako v minulých letech podařilo opět obhájit celkové vítězství Českého Poháru juniorů a znovu obléci dres Mistra České republiky v silničním závodě jednotlivců, kde ho doplnil na stupních vítězů další olomoucký závodník Jakub Havrlant skvělým třetím místem.

Z MČR pořádaného v Plzni dovezl do Olomouce Pavel Bittner ještě další medaili, a to vicemistra v časovce jednotlivců. Další závodníci samozřejmě také nezaháleli, a i v této zkrácené “covidové“ sezóně získali 6 medailí z Mistrovství České republiky a devět pódiových umístění v Českém Poháru. Jak už bylo zmíněno, tým juniorů to podtrhnul celkovým vítězstvím v hodnocení týmů v celkovém pořadí ČP.

Tufo Pardus Prostějov

Neméně významným klubem Olomouckého kraje, který však pracuje nejen s mládeží, ale je také kontinentálním týmem mužů je Tufo Pardus Prostějov. Vedle toho byla navíc Prostějovu svěřena důvěra a zaštiťuje nově koncipované Středisko vrcholového sportu, které má za cíl vychovávat mladé talenty schopné prosadit se v mezinárodní konkurenci.

Zdroj: archiv Michala Frantíka

Tým je neodmyslitelně spjatý s prostějovským velodromem, díky kterému má výborné zázemí v podobě velodromu, kterých je v republice velmi omezený počet. Přesto vychovává nejen mládež a profesionální závodníky v silniční a dráhové cyklistice, ale také se těší úspěchů v disciplíně BMX.

Tento tým, který má ve svých řadách zástupce všech věkových kategorií, a to jak mezi chlapci, tak dívkami, se může také pyšnit tituly mistrů republiky a medailemi z evropských šampionátů.

V letošním roce posbírali 67 medailí

Jen v letošním roce nasbírali prostějovští závodníci cekem 67 medailí z domácích šampionátů v dráhové a silniční cyklistice. Jmenovitě například kadet Matyáš Koblížek získal deset titulů mistra republiky napříč dráhovými disciplínami. Elitní závodník Daniel Babor pak dvěma domácími tituly a třemi dalšími medailemi z domácích dráhových šampionátů letos opět potvrdil svou pozici jedničky mezi českými reprezentanty ve vytrvalostních disciplínách. Týmu se v letošní netradiční sezóně ale dařilo také v dívčích kategoriích. Historického úspěchu dosáhla v rámci Mistrovství Evropy na dráze v italské Fiorenzule Gabriela Bártová, když ve vylučovacím závodě vybojovala stříbro. Aneta Lochmanová se zase stala vítězkou celkového hodnocení Českého poháru na silnici.

Úspěchy tým tradičně slaví také v disciplíně BMX, když má ve svých řadách mistryni světa Štěpánku Fremlovou, která si letos připsala také stříbro z Mistrovství Evropy.

Zdroj: archiv Michala Frantíka

GP Prostějov-Memoriál Otmara Malečka

Tufo Pardus Prostějov je také spjatý s největším dráhovým mítinkem v České republice. Každoročně se mu daří uspořádat fanoušky velmi oblíbený GP Prostějov-Memoriál Otmara Malečka, kde se schází světová špička. Letos mu navíc předcházela také GP ČSC VC Olomouckého kraje, která již také má v mezinárodním kalendáři své pevné místo.

Prostějovský velodrom

Prostějovský tým má kromě talentovaných mladých sportovců také dlouhou historii. Navázal totiž na činnost předešlých klubů a vznik prostějovské profesionální cyklistiky tak můžeme datovat až do roku 1885. Jeho starší členové se také hlavní měrou podíleli na výstavně 300 metrů dlouhého klopeného velodromu v roce 1968. Tým nyní také díky nedávné rekonstrukci, na kterou přispělo Statutární město Prostějov i Olomoucký kraj, disponuje areálem, který odpovídá současným požadavkem pro pořádání mezinárodních soutěží a nabízí jim veškerý komfort v průběhu závodů.

Autor textu: Michal Frantík

