Většina z nás řeší tuto situaci po svém. Vezmeme si protizánětlivé léky, hormonální přípravky, které nepomohou každému, naopak přinášejí mnoho vedlejších nepříznivých účinků. Jiné ženy upřednostňují akupunkturu, další s tím nedělají vůbec nic a snaží se období nějakým způsobem přečkat.

Co se tentokrát pokusit podívat na věc trochu z jiného úhlu?

Věděli jste, že bolest bývá způsobena zánětem? A takhle na to šli i vědci, kteří se rozhodli provést rozsáhlou studii na ženách trpících bolestivou menstruací. Jaké léky jsou doporučovány při zánětech? Co myslíte? Samozřejmě, protizánětlivé.

Co existuje kromě protizánětlivých léků?

No přece strava s protizánětlivými účinky! Proto tyto ženy začaly po určité období konzumovat pod odborným dohledem

veganskou stravu. A jak to všechno dopadlo? Ženy uvedly nejen snížení množství bolestí při menstruaci, ale současně došlo k poklesu a ke zlepšení nepříjemných příznaků premenstruačního syndromu jako jsou například trávicí potíže, plynatost, nevolnost a jiné.

A největší zajímavost nakonec?

Po skončení studie se ženy odmítly vrátit k původnímu stylu stravování. Nejenže se zbavily dlouhodobých potíží, ale zároveň zjistily, že zhubly přebytečná kila a postupně dosáhly optimální váhy. A to vše bez nežádoucích vedlejších účinků. Zamysleme se. Není fantastické, co naše příroda dokáže a jak málo stačí k upevnění zdraví a ke zlepšení kvality života nás všech?

Za žádných okolností se však nepouštějte do žádných experimentů bez předchozí konzultace s lékařem a to zejména v případech, pokud již nějaké zdravotní problémy máte. Můžete tím ohrozit nejen svoje zdraví, ale i svůj život.

Autorka textu: Mgr. Pavlína Podloučková,

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

