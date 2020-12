S těmito jednoduchými fintami budete mít navždy všechno pod kontrolou - 1. díl

 Položte si otázky, které vám pomohou ke stanovení priorit nejen ve vaření. Co vlastně chcete jíst? Co nejčastěji z potravin vyhazujete?

 Vyhněte se zbytečnému stresu. Předtím, než se do vaření pustíte, popřemýšlejte, jaké máte vůbec časové možnosti, kolik peněz jste schopni za nákup utratit, a kdo vám může s pracemi pomoci.

 Plánujte vždy dopředu.

 Udělejte si přesný seznam toho, co všechno potřebujete nakoupit, co budete vařit.

 Nikdy nechoďte nakupovat hladoví. Koupíte i to, co vůbec nepotřebujete a utratíte zbytečné peníze navíc.

 Nakupujte v době, kdy není v obchodě tolik lidí. Například večer bývá počet návštěvníků minimální a mnoho věcí je zároveň v akci.

 Čtěte etikety. Mějte přehled, zda si za velké peníze nekupujete nízkou kvalitu.

 Využívejte a vařte z toho, co jste si vypěstovali na zahrádce. Ušetříte peníze, čas, který byste strávili v obchodě a o kvalitě ani nemluvím.

 Jezte dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, zasytí vás a riziko přejídání se, se minimalizuje.



Autorka textu: Mgr. Pavlína Podloučková,

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví; Certifikovaný Poradce pro výživu; Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt: pajapodlouckova@seznam.cz; www.zdravevestrave.cz; www.facebook.com/Zdravevestrave1/; tel: 605 300 835