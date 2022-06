Tisíce účastníků závodilo v Litovli v sobotu a v neděli. Od profesionálů až po OPEN závody pro příchozí. Po celé trati lze vidět party z práce či celé rodiny.

Navzájem si pomáhají, těm pomalejším a méně zdatným. Kráčí kolem mě Karel, neběží, ale kráčí, a tak na něj zavolám: „Karle, do toho, do toho“. Karel se na mě mile usměje a pokračuje jako poslední ze skupiny. Tady platí to známé heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Právě startuje skupina nad 40. Mezi nimi běží několik z nejstarší kategorie 60 plus. Startující v OPEN povzbuzuje svalovec a konečně k mé radosti probíhá start s dýmovnicí, dokonce modrou.

Je 9 hodin, ale vedro už je cítit ve vzduchu. Dávám si výbornou kávu s výbornou vanilkovou zmrzlinou v kamionu. Před tím se neustále tvoří dlouhá řada čekajících. Všude voní dobroty.

V Litovli už tradičně namísto sprch funguje očista v jednom z ramen řeky Moravy. Litovelské Pomoraví je chráněná oblast atraktivní nejen pro milovníky přírody, ale i pro vodáky.

