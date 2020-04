Nouzový stav, karanténa. Jste zavření v bytě mezi čtyřmi stěnami, v tom lepším případě pak v domě, kde je možnost vyjít alespoň na zahradu. Někdo krátí čas šitím roušek pro potřebné a rodinné příslušníky, někdo zase píše zápisky, které s nadsázkou a humorně reflektují to, jak se izolovaný člověk cítí.

Šití roušek | Foto: Michal Bílek

Po čtvrtečním děkovným proslovu Miloše k čínský vládě a druhém dni společný karantény (s mojí ženou), jsem se rozhodl dát si nějaký to pivko. Doma skoro vůbec nepijeme, do slivovice nakládáme různý přírodní věci, aby byl výslednej utrejch ještě zdravější, pivo kupujem, jen když do něj chceme naložit tvarůžky a červený víno užívám max jako dezinfekci ústní dutiny. Nějaká ta alkoholová laskomina se u nás, ale samozřejmě najde.