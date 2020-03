V únoru byla vyhodnocená fotografická soutěž na téma „Krása květů“. V celostátním kole uspěla Simona Pírková ze SOŠPO v Prostějově, která získala 3. místo. Souběžně probíhala i výtvarná soutěž.

Územní sdružení ČZS uspořádalo okresní kolo, do kterého zaslalo čtyřiadvacet školských zařízení téměř pět set kreseb, maleb, ale také i polytechnických prací. Ze všech výtvorů byla uspořádaná výstavka. Autoři těch nejlepších budou oceněni diplomem a odměnou. Práce budou následně odeslány do celostátního finále.

V současné době je možné řešit (do 15. dubna) internetovou soutěž s názvem „Příroda kolem nás“. Je určená dětem a mládeži do 16 let. Soutěžní otázky jsou z oblasti včelařství, rybářství, myslivosti a zahrádkaření. Otázek je celkem 80 a časový limit na řešení je 5 hodin. Nejlepší řešitelé obdrží diplomy a pěkné ceny. Podrobnější informace najdete na www.zahradkari.cz (Obsah, Mladí zahrádkáři, vědomostní soutěž). Je to dobrý tip, jak získat nové vědomosti a příjemně si vyplnit čas. Akce finančně podporuje Statutární město Prostějov.

Autorka textu: Vlasta Ambrožová