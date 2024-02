Za dveřmi ZŠ Q: Kde se vzdělávání mění v dobrodružství

Rodiče se svými zvídavými dětmi navštívili Den otevřených dveří na Základní škole Q v Prostějově. Byla to jedinečná příležitost nahlédnout nejen do prostor školy, ale také přímo do výuky angličtiny a matematiky.

Den otevřených dveří na ZŠ Q v Prostějově. Foto: ZŠ Q | Foto: Deník/VLP Externista

Cílem bylo přiblížit rodičům hodnoty naší školy, ukázat interaktivní a zábavný přístup k výuce a především umožnit předškolním dětem zažít si školní den nanečisto. Bylo inspirující sledovat, jak se předškoláčci svérázně zapojují do výuky, čímž ujistili rodiče i učitele, že jsou opravdu připraveni nastoupit v září do první třídy. Zde je TOP 5 škol Prostějovska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední V rámci doprovodného programu si děti mohly vyluštit zábavné logické úlohy slona Miloše, pohrát si se žabákem Ferdou z výuky osobnostního rozvoje a seznámit se s tzv. „Beeboty,“ využívanými v hodinách programování. Rodiče měli mezitím možnost nahlédnout do studijních materiálů a získat odpovědi na otázky ohledně studia na ZŠ Q. Domů si malí návštěvníci odnesli nejen zkušenosti a nové zážitky, ale také placku s vlastním designem a hlavolam s Qčkem. Den otevřených dveří na ZŠ Q v Prostějově. Foto: ZŠ QZdroj: Deník/VLP Externista Návštěva školy přinesla rodičům předškoláků cenné informace a rozšířila tak přehled o možnostech vzdělání pro jejich děti. Tímto vás zveme na informační schůzku pro rodiče, která proběhne ve středu 6. března 2024 v 17:00 na ZŠ Q v Prostějově. Autor: Anna Horáková