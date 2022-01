Čtvrtá místnost galerie je zaplněna více než padesáti obrázky s různou tematikou i technikou. Najdeme zde kapličky, městská zákoutí, kostelíky, akty, stromy – a to v dřevorytu, linorytu, suché jehle či kolorovaném leptu.

Jozef Drobný sbírá obrazy malíře a grafika Karla Tomana již čtyři roky. Nakupuje je na aukcích, poznává jejich sběratele. Dnes jeho sbírka obsahuje tři sta děl.

„K tomuto malíři jsem se dostal tak, že jsem před lety koupil nemovitost od Českých drah. V kanceláři jsem objevil tři obrázky od Karla Tomana. Zaujaly mě svým stylem a kvalitou, a tak jsem se začal o tohoto malíře více zajímat,“ uvedl na vernisáži Jozef Drobný.

Bylo to však pátrání takřka detektivní. Navštěvoval archivy, pátral po příbuzných a pamětnících. Postupně začal tyto informace shromažďovat. Jednoduché to nebylo ani s Tomanovým dílem.

U mnohých obrazů chybí popis či datum. Jindy je zase malíř zaměňován s malířem a ilustrátorem Karlem Tomanem (1931–2000. Nyní připravuje Jozef Drobný publikaci o životě a díle s názvem Karel Toman s otazníkem.

Vernisáž proběhla za účasti náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova Milady Sokolové. Obsah a náplň výstavy přiblížil její kurátor Miroslav Macík. Zájemci mohou výstavu zhlédnout v úterý, středu a čtvrtek od 13 do 17 hodin a to do 3. února 2022.

Karel Toman narozený 17. prosince 1889 v Prostějově, absolvent zdejší tkalcovské školy, byl malířem- autodidaktem. Jeho dílo obsahuje malby, kresby a grafiku s náměty z Prostějovska, Valašska, Beskyd, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Typické jsou kostelíky, kapličky, památky, ale i náměty z cest po Alpách, Gorici či Itálii. Najdeme zde zajímavé náměty z Prostějovska a okolí, například z Němčic nad Hanou a Kojetína, pohled na Prostějov od mostu přes Hloučelu v Držovské (nynější Olomoucké) ulici či výklenkovou kapličku tzv. poklonu v držovském kopci.

Hana Bartková

