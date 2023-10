Vítězství v celostátní soutěži Svět očima dětí si z Prahy dovezla ZŠ a MŠ Určice

Na sobotu 9. září dostala naše škola pozvánku do Prahy na vyhlášení výsledků celostátní soutěže Svět očima dětí, do které jsme posílali 3 práce na téma 30 let České republiky.

ZŠ a MŠ Určice v celostátní soutěži Svět očima dětí. | Foto: Lenka Literová, se souhlasem

1. Literární: „Poselství ČR“ – Barbora Langová

2. Výtvarná: „Mateřídouška“ – Barbora Langová

3. Audiovizuální: „Určická střela" – Barbora Langová, Kristýna Palatková, Ema Prokopová Do soutěže bylo z celé republiky zasláno 4587 prací a zapojilo se více než 500 subjektů (MŠ, ZŠ, ZUŠ i dětské domovy). Akci pořádalo Ministerstvo vnitra, které ocenilo 3 nejlepší umělce v každé kategorii. Nás se týkala nominace na vítězství v kategorii Audiovizuální. Umístění organizátoři tajili až do samotného vyhlášení jako překvapení. Před dvěma lety se nám podařilo s Určickou střelou na téma „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii" získat 3. místo. A letos? Letos "Určická střela" opět zabodovala a polepšila si na krásné 2. místo! Moc děvčatům blahopřejeme! Získala spoustu dárečků, ze kterých měla radost. Obrovský úspěch! Práce vynaložená na projektu přinesla své ovoce a především zkušenosti po stránce literární, pěvecké, filmové, digitální, zeměpisné, dějepisné a hlavně lidské. ZŠ a MŠ Určice v celostátní soutěži Svět očima dětí.Zdroj: Lenka Literová, se souhlasem Děkujeme Barboře Langové z 9.B (režie, kamera, střih, moderace), Kristýně Palatkové z 9.A (herecké obsazení a zpěv) a Emě Prokopové z 8.B (herecké obsazení a zpěv) za skvělou reprezentaci školy. Díky i rodičům za výbornou spolupráci, především paní Langové za zázemí při filmovém natáčení a režijní podporu. Lenka Literová,

ZŠ a MŠ Určice

