Celý svět postihla epidemie nebývalého rozsahu a žádný epidemiolog na světě v současné době nedokáže určit z čeho tato epidemie vznikla a tudíž nejsou proti této nebezpečné chorobě žádné léky ani nelze aplikovat mezi obyvatelstvo žádnou látku jako prevenci proti této nákaze.

Vítězové versus poražení | Foto: čtk

Vědecké týmy v laboratořích celého světa zkoumají, jaký lék by byl pro celou planetu záchranou. Již v současné době jsou na dobré cestě někteří vědci z USA, Japonska a Číny, snaží se i naše vědecké laboratoře. Stejně jako lékaři a epidemiologové i vlády v jednotlivých zemích, které byly ze dne na den postaveny před problém, se snaží o to, jak ochránit své občany před smrtící nákazou. Před nimi nebyly na stole žádné postupy, směrnice, či zákony, jak postupovat co nejrychleji a nejúčinněji tak, aby zdravotní systém v zemích nemohl selhat a léčit případné nemocné pacienty. A jak současná doba ukazuje, ne všem státníkům a zemím se to daří.