Už pár týdnů řízení silničního provozu stojí v Prostějově za velký prd. Začátek Tylovy ulice je uzavřený a na Wolkerově ulici se zbytečně tvoří každý den kolony aut až ke kruhovému objezdu u benzinové stanice Shell.

Dostat se na Brněnskou ulici z Wolkerovy ulice je nadlidský úkol, protože přepnutí semaforu z červené na zelenou a zpět na červenou trvá jen 10 sekund viz. video. U řízení provozu by to chtělo používat selský rozum a zamyslet se.

Pokud je řízení automatické a systém vyhodnocuje za pomocí kamer, jak a které směry budou mít délku zelené na semaforu, tak pak algoritmus je nastaven špatně. Kdy už konečně, někdo začne dělat práci pořádně, aby se v Prostějově dalo normálně jezdit a nerozčilovat se nad genialitou. Děkuji

Pavel Procházka