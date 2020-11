"Výuka probíhá tak, že sestra vzdělává prvňáka v době, kdy jsem v práci - pak nastává kontrola. Sestra je ve čtvrté třídě - měla být ve třetí, ale šla dříve. Online distanční výuka není v mých silách, jelikož chodím do práce a to ten týden, co jsou u mě děti, tak pouze od 5 - 9 hodin, pak vařím oběd. (Dle učitelek a rozpisu online výuky - 8.00 angličtinářka u čtvrťačky, v 9.00 třídní u čtvrťačky, v 10.00 prvňák) - opravdu ideální stav, když máte jeden notebook."

"Druhý týden jsem v práci déle a to pracuji na 30 hodin týdně, jinak by to ani nešlo při plném úvazku, takže týden je zkrácený, co jsou děti u mě a týden druhý jsem déle v práci. Týden žijí s otcem, týden u matky - takže do toho i přejíždějí pondělky, takže online není taky v silách. Otec taky pracuje."

"Nalogujeme se do bakalářů, kde je zadání a vše zakroužkujeme - prvňák má i denně 5 stránek, více než čtvrťačka. Do toho jezdíme za 90 letým dědou každý týden, kde žádný internet nemáme, jelikož nevlastníme ani chytré telefony."

"Zajímalo by mě, co dělají lidé, kteří chodí do práce na osmihodinové směny, anebo všichni v tomto státě jsou na 70% doma se svými dětmi na ZŠ a převzali roli učitele? Asi bude nějaké přezkoušení, netuším, prvňák měl mít odklad a čtvrťačka, co měla vyznamenání a šla v 5 letech do školy, tak už třeba nebude pak nejmladší ve třídě, když si to zopákne. Už vůbec raději nesleduji TV-zprávy."

"Odpoledne chodíme do přírody na 2 - 3 hodiny - procházky, sportování a podpora fyzičky. Abychom seděli u úkolů a PC, to bych musela být blázen. Jsem rodič a ne učitel, fotograf, IT specialista. Večery trávíme u svíčky, hraní na kytaru, povídání a čtení knížek. Tak jsem zvědavá, kdy se učitelky ozvou a budou to chtít vidět, že to plníme. Online prý být nemusíme."

