Vánoční šalina i obří kola. Podívejte se vánoční trhy v Olomouci, Zlíně a Brně

FOTOGALERIE/ Vánoční šalina, vyhlášené langoše podle rodinného slovensko-maďarského receptu, obří vyhlídková kola, voňavé punče. To je jen zlomek toho, co všechno nabízejí vánoční trhy v městech po celé republice. Naši čtenáři nám poslali fotografie z mnoha z nich a my vám ukážeme, jaké jsou vánoční trhy v Olomouci, Zlíně a Brně. Třeba se na ně vydáte a pokud to nestihnete, tak se můžete alespoň podívat. Za všechny snímky velice děkujeme.

Vánoční trh u Obchodňáku láká. | Foto: Josef Řezníček a Dominik Bachůrek

Vánoční trhy ve Zlíně Vánoční trh u Obchodního domu Zlín už žije naplno a láká nejen rodiny s dětmi, ale i milovníky dobrého jídla. Rozsvícený vánoční strom a vyhlídkové kolo totiž letos u Obchodního domu na náměstí Práce nově doplňují stánky s nejrůznějším občerstvením, které stojí za to ochutnat. Velkou pozornost přitahuje zvláště foodtruck Dr. Langoše, který obvykle v létě „parkuje“ u Štěrkoviště v Otrokovicích, kde je tamním vyhlášeným lákadlem. U Obchodňáku teď nabízí tři druhy langošů podle rodinného slovensko-maďarského receptu, které vás překvapí svou nadýchaností i vynikají poctivou chutí. Za pozornost stojí také sousední foodtruck s gyrosem a dalšími řeckými specialitami (včetně těch tekutých) od rodilého Řeka. OBRAZEM: Štramberk je i s Trúbou připraven na Vánoce. Podívejte se, jak svítí Kousek dál si můžete pochutnat na burgerech, sladkostech z Bistrotéky Valachy, haluškách a grilovaném koleně, před vchodem do Obchodního domu se nabízejí sýrové speciality a kyselice. To vše doplňuje lahodná káva Bencini a pestrá nabídka různých punčů, svařáků či bombardina, a to včetně nealko verzí pro děti nejen u stánků, ale i na venkovních zahrádkách místních gastro podniků. Nadšení dětí násobí vyhlídkové kolo, které letos už potřetí nabízí svezení s neobvyklým výhledem na Zlín. V obchodní pasáži pak děti mohou napsat dopis Ježíškovi a vhodit ho do Vánoční poštovní schránky. Za návštěvu rozhodně stojí i "nejvánočnější" Bar 1931, jehož interiér zdobí 12 tisíc baněk ze vsetínské Irisy. Vyhlídkové kolo se točí ve všední dny od 13 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Gastro stánky na Vánočním trhu nabízejí své speciality denně od 10 do 21 hodin. Martina Žáčková Vánoční trhy v Brně Brněnské Vánoce odstartovaly rozsvícením vánočního stromu na náměstí Svobody, otevřením dvou stovek stánků a pokračují kulturním programem a vánočními trhy na řadě míst v celém centru. Náměstí Svobody nabízí nejen pohled na krásný vánoční strom, ale také bohaté občerstvení, každý den hudební program a možnost koupit v některém ze stánků nějaký hezký vánoční dárek. Na Dominikánském náměstí panuje klidnější atmosféra. Je tam k vidění betlém a pořídíte tam různé gastro speciality. OBRAZEM: Zima udeřila na Pustevnách a Radhošti, teď už nahoru po trávě nedojdete Nádvoří Staré radnice dominuje velká vánoční hvězda s nápisem BRNO a festival December Design Days. Další vánoční strom stojí na Zelném trhu. V jeho blízkosti jsou stánky, kde nabízí své zboží zejména řemeslníci, a na pódiu se střídají různí účinkující. Moravskému náměstí vévodí vyhlídkové kolo, dětský kolotoč, kulatý bar a své stánky tam mají zejména neziskové organizace. A historické centrum Brna brázdí speciální vánoční tramvaj typu T3. Ve všední dny od čtyř hodin odpoledne do devíti večer a o víkendech od jedenácti hodin do devíti večer. Amálka Mrkosová Vánoční trhy v Olomouci Horní i Dolní náměstí v Olomouci o první adventní neděli hýřilo krásnou předvánoční atmosférou. V modrých hrnečcích s obrázkem města si mohli návštěvníci vychutnat různé punče, svařáky a jiné teplé nápoje, ve stáncích nakoupit všelijaké dárky, děti si mohly zacinkat zvonečkem v dřevěné zvoničce a vyfotografovat se s nazdobeným vánočním stromem na vyvýšené ploše před radnicí. VIDEO: Vánočně laděnou hranickou Galerii M+M zdobí stovka betlémů. Podívejte se Po setmění bylo vánoční kouzlo dokonáno. Na osvětleném pódiu spustil svůj veselý program plný tance, písní a zpěvu hanácký soubor Klas, následován gospelovým koncertem. Kulturní programy budou na Horním náměstí probíhat ve všechny adventní neděle až do Vánoc. V Dómu svatého Václava je po celý advent pro děti i dospělé připravena výstava papírových, vyřezávaných a keramických betlémů z různých koutů naší vlasti. Najdeme zde národopisný betlém Marie Fišerové-Kvěchové, betlém Josefa Lady, pražský betlém a další krásné skvosty. Jarmila Vráblová OBRAZEM: Živý betlém i vánoční výzdoba. Adventní hrad Šternberk láká k návštěvě KVÍZ: Už se to blíží. Jak dobře znáte naše adventní a vánoční zvyky a tradice?