Kogenerační jednotky, které z plynu vyrábějí elektřinu a zároveň teplo a jsou přitom šetrné k životnímu prostředí, získávají v Prostějově stále větší popularitu. ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO už jich ve městě provozuje šest, z toho čtyři pro Domovní správu Prostějov, a nedávno radní rozhodli o instalaci další jednotky, která bude dodávat teplo lidem bydlícím v okolí Holandské ulice. Do vybudování nového zařízení investují energetici přes 12 milionů korun, začít sloužit by mělo přesně za rok v září 2021.

Kogenerační jednotka v ulici Mozartova v Prostějově | Foto: archiv ČEZu

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Výhody jsou nasnadě: Zatímco z některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí, kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor, generátor, výměník tepla, rozvaděče a řídicí systém.