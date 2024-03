Možná myslíte, že Erasmus je jen pro mladé. Omyl. Nabízí programy i pro učitele, kteří už mladí byli. Dostala jsem se díky němu jako učitelka Obchodní akademie Prostějov do Irska.

Erasmus není jen pro studenty. Týden v Dublinu očima učitelky. Foto: Tavo Rivera | Foto: Deník/VLP Externista

Studenti mě ujistili, že je to za rohem a mám přece Google mapy. Jasně. Oni nemají maturitu z ruštiny a neorientují mapu podle severu. Ale člověk musí čas od času vystoupit ze své komfortní zóny…

Spolužáci ze všech koutů světa

Jazykový kurz je připravený v mnoha úrovních a test vás přiřadí do té odpovídající. Moji spolužáci byli mladí a zajímaví. Přijeli z Panamy, Chile, Mexika, Španělska nebo Lichtenštejnska. Byla jsem moc vděčná za to, že se ke mně chovali jako k vrstevníkovi.

Irský lektor doplňoval lekce gramatiky výkladem z historie, tradic i politického uspořádání země. Argentinská vyučující byla zábavná a trpělivá. Hráli jsme hry, soutěžili ve slovní zásobě, procvičovali se v poslechu a výslovnosti. Samozřejmostí byl respektující přístup a povzbuzení.

Foto: Tavo RiveraZdroj: Deník/VLP ExternistaOdpoledne patřilo procházkám s deštníkem. Objevila jsem město, které nemá žádnou ikonickou památku, zato má neopakovatelnou atmosféru. Kdokoli je ochotný pomoci, prodavačky i obsluha jsou příjemní za všech okolností. Lidi se na sebe smějí. V hospodě hraje živá hudba (je pátek před svátkem sv. Patrika) a deštníky nosí jen turisti. Ostatní si hodí přes hlavu kapuci a je to.

Bydlím u čínských manželů doma, to je nejlevnější. Nosí oba stejné pyžamo, teplou vodu pouští výjimečně a snídají toast. Pokaždé. Odmítla jsem polévku, ve které plavaly mandarinkové slupky, zkusila jsem kuře, co pálí jen trochu…

Je dobré si rozšiřovat obzory, víc si vážím toho, jak se mám doma dobře. Jsem vděčná za tu šanci vyjet za hranice. Je to vynikající příležitost utéct z rutiny a poznat něco nového. Ze strany projektu Erasmus bylo vše perfektně zajištěno, postarali se o letenky, ubytování i průkazky na městskou dopravu. Kdykoli jsem si mohla zavolat o radu nebo pomoc, to mě uklidňovalo. Vážím si toho a vybízím své studenty - vyjeďte, objevujte svět. Je to užitečné.

Autor: Šárka Zacpalová