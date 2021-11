Dramaturg Ondřej Bezr sestavil zajímavý program. V muzeu byly zahájeny výstavy fotografií z 25leté historie festivalu a k osmdesátinám nositele Nobelovy ceny za literaturu Boba Dylana.

Tři večery nabité blues v Domu kultury slavícím 50. let. Překvaily postupující kapely z Blues Aperitiv 2019 ve foyer - polská Levi, The Turtev Brothers a nadějná trojice mladíků The Peanuts.

Písničkáři věnovali jedno odpoledne Bobu Dylanovi v Klášterním kostele.

Americký kytarista Elijah Wald je nositelem ceny Grammy 2002. Oslnili zástupci chicágského blues, ale překvapil i zpívající moderátor Marek Hlavica.

Poslední večer byla vydražena kytara s podpisy hvězd pro šumperskou Pomněnku.

Lenka Hoffmannová