Kamenný sál se nachází v pravé zadní části nádvoří plumlovského zámku. V tomto příjemném prostředí je v provozu kavárna, konají se zde výstavy, koncerty, taneční zábavy i svatby. V současné době zde vystavuje svoje obrazy prostějovský malíř, spisovatel, ilustrátor a filmový grafik Tomáš Vincenec.

Známý prostějovský umělec Tomáš Vincenec vystavuje v kamenném sále plumlovského zámku. | Foto: Miloš Forst

Jenom si připomeňme, že z jeho tvorby pocházejí taková díla jako 100 let prostějovského hokeje, Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů 1900-2000, Nenápadný půvab prostějovské industrie nebo Prostějovská architektura 1918-1948, kterou zdokumentoval spolu se zesnulým Mírou Chytilem. Dalo by se říci, že Tomášova tvorba je značně ovlivněna surrealismem a meziválečným expresionismem. Na jedné straně jemný humor Magritta a na druhé rozmáchlá gesta Oskara Kokoschky. Je velkým milovníkem Vincenta van Gogha.

Vincenec představí Temné stránky duše

Kamenný sál je opravdu zvláštní a magický prostor, sám Tomáš jej označuje jako něco zcela jiného než chladné výstavní galerie. Je to jeho již druhá výstava v tomto prostoru, a proto nese název Návraty. Návštěvník zde uvidí asi pětadvacet různých nových olejomaleb na plátně, včetně dvou nejstarších z roku 1993. Autor zde vystavuje taky kolekci zvanou Elementaris, kterou vytvořil pro mezinárodní výstavu ke keltským motivům v Praze na Vyšehradě.

Další kniha mapující historii městských hospod je na světě

Byla to kolektivní výstava Lugnasadh, její 4. ročník, taky v takovém podobném magickém prostoru. Tomáš Vincenec měl už celkem přes dvacet samostatných nebo společných výstav v České republice, a taky v irském Dublinu. Prostě velmi rád vystavuje v těchto typech interiéru, v Praze to byla například galerie Alternatif, kde tehdy právě uváděl jeho výstavu Svatopluk Vála.

Kamenný sál byl jasnou volbou



Zeptal jsem se Tomáše, proč se rozhodl vystavovat právě v Kamenném sále. Odpověděl mi: „Byla to souhra okolností, kdy v tomto sále hrála z jara spřízněná kapela Mimo provoz. A jelikož jsem před léty vystavoval tamtéž u příležitosti téhož koncertu, tak nebylo co řešit. Oslovil jsem proto majitele a slovo dalo slovo. Mám tady možnost vystavit i větší oleje v prostoru, který koresponduje pocitově s mými obrazy. Je to takový magický prostor pro mé surreálně fantaskní motivy…“

Na snímku Tomáš Vincenec (vlevo) a kurátor výstavy Miloš Forst.Zdroj: Miloš ForstVernisáž výstavy se konala v sobotu 10. června a spolu s autorem ji uváděl Miloš Forst trochou faktických a osobních vzpomínek, a taky recitací několika básní, které ilustrovaly Tomášovu osobnost. Výstava zde potrvá do konce letní sezóny.

Spolu s výstavou si mohou návštěvníci také zakoupit pokračování úspěšné obrazové publikace o prostějovských restauracích, hostincích, putykách a spolkových domech na stovkách dobových fotografií. Možná stojí ještě za zmínku, že v současné době se Tomáš věnuje ve svých kolorovaných kresbách historickým pohledům na ulice a architekturu Prostějova, zhotovovaných podle dobových fotografií.

Ještě bych rád připomenul, že obrazy Tomáše Vincence bude moci v brzké době zhlédnout i olomoucká veřejnost. Po zahájení nového školního roku přenesu tuto výstavu jako její kurátor do vestibulu Gymnázia Hejčín, který je pro takové umění ideálním místem a kde jsme v nedávné době vystavovali Soubor prstomaleb Kamily Opletalové a Jeskynní fotografie Jaroslava Ircinga. Datum vernisáže zveřejníme do konce prázdnin po dohodě s ředitelem gymnázia Karlem Gošem.

Autor: Miloš Forst