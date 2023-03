VIDEO/ FOTOGALERIE/ Opět po týdnu se potkáváme na dalším krásném místě naší země. Tentokrát, milí čtenáři, zavítáme zpět do moravských Sudet a prostřednictvím fotografií navštívíme Slezskou Hartu. Obdivuhodné vodní dílo na řece Moravici dnes zásobuje pitnou vodou statisíce lidí, chrání je před záplavami, přispívá k výrobě elektrické energie a poskytuje možnost rekreace.

Na výletě na Slezské Hartě. | Foto: Karel Machyl

Mnohým jiným ovšem také vzalo jejich domovy a to, co měli rádi. Přehradu jsem zmiňoval už v jednom ze svých předchozích příspěvků, kdy jsme se toulali na dohled Bruntálu po Uhlířském vrchu.

Tato vyhaslá sopka je sestřičkou mnohem známější a vyšší soukmenovkyně nesoucí hrdě název Velký Roudný. Právě na ten jsem upozorňoval, na kapličku a rozhlednu na jeho vrchu, odkud je krásně vidět okolní krajinu a také vodní hladinu Slezské Harty.

Naším cílem dnes tato vyhaslá sopka nebude, podíváme se ale na druhou stranu přehrady, do obce Leskovec nad Moravicí. Projdeme se procházkou pár kilometrů po hezké cyklostezce, po níž lze přehradu celkem pohodlně objet.

Pěšky už by to zabralo určitě celý den. A to svižným tempem. Vyrazíme od přístaviště výletních lodí, plachetnic i menších loděk, je jen kousek od kostela, který se tyčí nad ním.

Zatopené osudy

Vše se teprve chystá na sezonu, která zde začíná prvního května, přesto slunečné počasí vylákalo nemálo lidí. Pouze pár kroků odtud začíná zajímavá naučná stezka s příznačným názvem Zatopené osudy.

Provázet nás na ní bude pomyslně pan Rudolf Saliger, leskovecký rodák a konstruktér železobetonového mostu, který bychom dnes už ovšem hledali marně.

Podobně jako stovky jiných staveb jej v roce 1997 zatopila voda přehrady. Kromě něj byly všechny domy a stavby před zatopením zbořeny, on jediný zůstal téměř neporušen.

Pod hladinou je častým cílem potápěčů a jeho model mohou suchomilci obdivovat na poslední zastávce naučné stezky. Celkem pět takovýchto zastávek vybavených informačními panely poskytuje návštěvníkům informace k zatopeným obcím.

Pod hladinou vodního díla skončilo zčásti nebo i zcela celkem šest obcí. Vlastně pět, záleží na tom, jak to bereme. Jedna z nich, Slezská Harta, bývala totiž dříve samostatnou obcí, po válce byla připojena k Leskovci.

Právě ona dala název celé přehradě. Z původní německé vesnice o 300 obyvatelích zůstalo po válce zhruba 40 lidí a to byl důvod k připojení k mnohem většímu Leskovci nad Moravicí.

Voda pohřbila ze Slezské Harty většinu z domů, školu, kostel, hřbitov, hostince, pilu i mlýn. Zůstaly pouze tři trvale obydlené domy a několik chalup. Najdeme je pod hrází přehrady na levém břehu Moravice.

Jediná z obcí, Karlovec, byla zatopena prakticky celá. Nad hladinou zůstal pouze kostel sv. Jana Nepomuckého a fara. Další obce, Leskovec nad Moravicí (včetně místní částí Slezská Harta), Roudno, Nová Pláň a Rázová byly zlikvidovány v různém rozsahu částečně.

Pod hladinou přehrady skončil například také celý areál leskoveckých Lisoven nových hmot. Fabrika zaměstnávala po válce tři stovky lidí z Leskovce i okolních vesnic, byla centrem kulturního a především sportovního života obce.

Uchránila majetky v řádu stovek milionů

Svoji činnost úspěšně rozvíjela až do roku 1987, kdy začíná v důsledku výstavby přehrady omezovat a přesunovat výrobu na Bruntálsko. Veškerá činnost se tady zastavila den před Silvestrem v roce 1988.

O stavbě zdejší přehrady se vedli diskuse již od roku 1964, stavba byla oficiálně zahájena ovšem až v roce 1987. Dokončení bylo plánováno v roce 1992, vzhledem k celospolečenským změnám v roce 1989 a následným debatám o potřebnosti takovéhoto díla, byla dokončena až v roce 1997.

Slavnostně uvedena do provozu byla 27. listopadu roku 1997. V tomto roce postihly Českou republiku obrovské povodně a Slezská Harta, přestože vlastně ještě nedokončena, už prokázala svůj význam, když zadržela obrovské množství vody a uchránila tak majetky v řádu stovek milionů.

Vodní dílo Slezská Harta má rozlohu 870 hektarů, zatopená oblast má délku 13 kilometrů, na šířku nejvíce 1,7 kilometru. Celkový objem nádrže činí 218,7 milionů m3. Přehradní hráz má výšku téměř 65 metrů, její koruna měří více než půl kilometru.

Dílo je to skutečně obdivuhodné a okolní krajina je kouzelná. Stavba však také poznamenala osudy mnoha lidí, které vyhnala z jejich domovů, vzala jim živobití a změnila jejich svět.

Jen v Leskovci bylo v důsledku stavby přehrady vystěhováno více než sto dvacet rodin. Vodní hladina však do těchto míst již neodmyslitelně patří, poskytuje pitnou vodu, elektrickou energii, možnosti rekreace, rybolovu a plní svou ochrannou funkci. Dnes tvoří jednu z dominant zdejšího kraje.

Na závěr si dovolím ještě jednu malou poznámku. Přehradu můžete navštívit v jakémkoliv ročním období a vždy vám má co nabídnout. Může to být výlet na pár hodin nebo i celodenní.

Také zde můžete strávit pár dní pod stanem, v karavanu nebo v některém z penziónů v okolí. Zajímavým tipem na ubytování, sice o něco vzdálenějším, může být například Relax penzion Schönwald v Podlesí u Budišova.

Tady jsme se nechali hýčkat klidem, ubytováním, wellness a kuchyní dva dny k naprosté spokojenosti my a rádi se sem určitě ještě vrátíme. Stejně tak Slezská Harta bude bývat cílem našich výletů i v budoucnu.

Karel Machyl

