Druhý víkend v dubnu strávili zástupci, tanečníci a příznivci prostějovské Taneční školy PIROUETTE netradičně sledováním on-line taneční soutěže Tanečník roku 2021 – Mistrovství České republiky on-line. V sobotních základních a semifinálových kolech měla prostějovská taneční škola v dance artu hned 33 tanečnic napříč všemi věkovými kategoriemi od dětské až po dospěláckou

Finalistky Taneční školy PIROUETTE | Foto: se svolením Michala Frantíka

Skvělá umístění tanečnic

Pro většinu holek to byla vůbec první zkušenost se sólem a pro dvě nejmenší, ještě školkové, vůbec první setkání s tanečními soutěžemi. O to víc potěšily četné postupy do finále. V dětské kategorii jich do semifinále postoupilo hned 11 a z celkového počtu osmnácti choreografií měla tak PIROUETTE velkou převahu. Do finále se mezi pět nejlepších nakonec probojovaly Vanessa Karasová a Elen Bendová, přičemž Elenka zaujala porotu svým videem už v základních kolech a umístila se na krásném druhém místě.