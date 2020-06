Porovnáváme daňové systémy obou zemí. Motivujeme studenty, aby hledali a nabídli nápady na vylepšení výběru daní a jejich přerozdělování. Sbíráme zajímavé zkušenosti z jiných evropských zemí. Studenti si za velmi krátký čas osvojili zcela nové postupy práce.

Tudíž už zvládnou sestavit pojmovou mapu, křížovku i osmisměrku. Běžně diskutují na panelu názorů, připínají si vzkazy na virtuální nástěnku. A to vše on-line, tak totiž probíhají i naše společné česko-slovenské hodiny.

Představili jsme se navzájem, poznali jsme nové vrstevníky, prohlédli si Hlohovec a pochlubili jsme se památkami UNESCO v České republice. Je to přínosné a příjemné zpestření doby, kdy pravidelná docházka do školy není možná. Je to výborná možnost spolupráce v týmu a prezentace výsledků v elektronické podobě a navíc nás to baví.

*Návrh loga vytvořil Marek Pluskal (student 3. ročníku OAPV). Baví ho počítačová grafika a připravil i první verzi webovek. Vycházel z názvu, který získal největší podporu v anketě. Samotné logo znázorňuje oběh peněz v ekonomice, daně jako na dlani. Rukama peníze vyděláváme - a platíme z nich daně a rukama je taky utrácíme - a jsme zase u daní.

Autoři: Studenti Obchodní akademie v Prostějově