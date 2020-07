Příběh Madie Maisonové

Prosinec 1944. Ilfeld pokrytý sněhem. Německo začíná ztrácet na síle. Cítím, že brzy prohraje. Věřím tomu. Spojenci vyhrávají na všech frontách a všichni němečtí důstojníci to dobře ví, ale bojí se si to přiznat. Chci, aby rodina, která mě tu zachránila nemusela být nadále hlídána na každém kroku německými vojáky. Sice teď musím žít u nich ve sklepě a můj osud je nejistý, pořád je to ale lepší, než když jsem musela být v koncentračním táboře. Říkáte si, jak jsem se tam ocitla a co vlastně dělám tady v Ilfeldu? Všechno je to dlouhý příběh, který začíná už několik let před začátkem války.

V roce 1926 se v Německu seznámili moji rodiče. Rut a Noah. Oba pocházeli z židovských rodin. V té době se mladý prodavač a jeho zákaznice do sebe zamilovali na první pohled. Ještě v tom samém roce se vzali. A o rok později jsem se narodila já, Madie, jejich vytoužené dítě. První roky mého života jsme byli všichni spokojení a dál jsme žili v Německu. Než přišel rok 1938. Tehdy mi bylo jedenáct let, ale pamatuji si to, jako by to bylo teď. Už tenkrát jsme totiž pociťovali, že je něco v nepořádku. Dokonce si pamatuju hádku rodičů o tom, že bychom měli emigrovat do Ameriky. Stála jsem za dveřmi, když byl pozdní večer a rodiče o mně nevěděli. Už na prvním schodu, který jsem scházela ke dveřím jsem slyšela, že se hádají. Nikdy jsem je takhle neslyšela.

„Snad si nemyslíš, že bychom tady měli zůstat?,“ řval můj otec na matku.

„Ale kam bychom šli? Vždyť nemáme dost peněz ani na to, abychom se dostali k oceánu, natož ho přeplout až do Ameriky. To chceš, abychom ho přeplavali? Vždyť to nedává smysl…Situace se zase zlepší, uvidíš,“ řekla moje matka. „Nebo taky ne,“ odvětil jí můj otec. V tu chvíli si všimli, že je poslouchám za dveřmi a oba zmlkli. Možná kdyby moje matka tehdy poslechla otce a my emigrovali, náš život by byl lepší. To ještě netušila, že v roce 1939 to všechno začne. To vlastně netušil vůbec nikdo. Všechno to začalo napadením Polska. Z počátku tomu nikdo nevěřil. Co následovalo v dalších letech asi nemusím víc popisovat. Začalo pronásledování Židů. Jelikož mí rodiče byli Židé, ocitli jsme se na černé listině. Na začátku války to nebylo až tak hrozné, ale když v roce 1941 přišel můj otec o svůj krám, tak se naše situace výrazně zhoršila. Vzápětí totiž přišla o svou práci i moje matka. Opět začalo kolo hádek mých rodičů. Nevěděli, co budeme dělat.

Do roku 1943 jsme se dokázali úspěšně skrývat. Byli jsme pořád na cestách. Pak ale přišel den, kdy se to zvrtlo. V den mých narozenin, 15. dubna 1943, tehdy jsem slavila svoje šestnácté narozeniny, jsme byli chyceni. Při jedné z našich cest, které jsme museli pravidelně absolvovat, abychom nebyli delší dobu na jednom místě. Ihned po tom nás deportovali do koncentračních táborů. Mě s matkou poslali na sever. Tátu poslali na jih.

V koncentračním táboře jsme společně s matkou byly nuceny pracovat, jelikož na rozdíl od mnoha ostatních vězeňkyň, náš zdravotní stav byl více než dobrý. I přes zřejmou podvýživu, nás donutily šít různé oděvy a sem tam pomáhat s výrobou zbraní. Každý týden si velitel SS-Hauptsturmführer Lindel zval ženy a dívky k sobě do kanceláře, aby se vyptával na různé otázky. Ptal se nás, kdo nepracuje nebo kdo je nemocný. Chtěl, abychom ulehčili nacistům práci a mohli tak zabíjet ženy pod záminkou, že už nepracují a nejsou tak užitečné. I když nás vlastně mohli zabít kdykoliv chtěli, nechápu proč to Lindel dělal. Na druhou stranu bylo chození do jeho kanceláře pro mnohé z nás světlou stránkou. Vždycky měl puštěné rádio a my tak mohli slyšet, co se děje venku. Mimo tábor. Slyšet, kolik lidí padlo mě nikdy netěšilo, ale alespoň jsem se mohla radovat z proher Říše.

V táboře jsem s matkou byla už více než pár měsíců. Bylo léto a slunce pálilo do zad. Byli jsme společně s matkou přeřazeny na jinou práci. Naším úkolem bylo pomáhat pouze při výrobě zbraní. Na matce jsem viděla, že je vyčerpaná. Nevěděla jsem, co budeme dělat.

Byl pátek a to znamenalo, že velitel SS-Hauptsturmführer Lindel si opět zval všechny do své kanceláře. Mimořádně jsem se sem i těšila, protože jsem z vedoucích tábora cítila, že se něco děje, a tak jsem si chtěla poslechnout nové zprávy v rádiu. Jediná možnost poslechnout si objektivní zprávy. Ihned po vstupu do kanceláře jsem si všimla nervozity Lindela. Z počátku mě vůbec nezaregistroval, ale poté si mě všiml a začal na mě mluvit.

„Madlyn Maisonová?,“ zeptal se. „Ano,“ odpověděla jsem mu. Dál na mě mluvil, ale já už ho moc nevnímala, protože jsem byla schopná poslouchat jen rádio, ve kterém mužský hlas právě říkal, že Říše prohrála bitvu u Kursku, která byla klíčová. Německo bylo poraženo Rudou armádou, která se tak připravuje na tažení na západ. Lindel se zaposlouchal tak moc, že mě zase přestal vnímat a pak už jen dal pokyn svému poskokovi, jehož jméno jsem ani neznala, aby mě odvedl pryč.

Dlouho se v táboře nic zajímavého nedělo. Přešlo léto a přišla zima. Se zimou se zároveň dál zhoršoval zdravotní stav mé matky. Byla podvyživená a nemocná. Jednoho dne už ani nemohla jít pracovat, bála jsem se, že ji nacisti pošlou rovnou do plynu. Pár dnů se mi to podařilo skrývat, nicméně matka už byla moc vyčerpaná. Cítila jsem, že s ní trávím poslední chvíle jejího života. Vůbec jsme nemluvily, jen jsme si upřeně hleděly do očí.

„Madie,“ promluvila najednou, „jediné, co si přeju je, abys ještě někdy našla tátu, prosím, zkus to, nebude dlouho trvat a dostaneš se odsud. Věř tomu. Slib mi, že ho najdeš.“ Nezbylo mi nic jiného, než přikývnout hlavou a říct: „Ano. Slibuju.“ Po těchto slovech má matka vydechla naposledy.

Čas plynul dál. V březnu roku 1944 dostali vedoucí tábora zprávu o tom, že se nás brzy pokusí osvobodit. Vím to, protože do tábora přiběhl vyčerpaný poslíček. Během toho, co běžel, začal řvát: „Zpráva, zpráva, důležitá zpráva pro SS-Hauptsturmführera Lindela. Hlásím, že se chystají zaútočit na tenhle tábor a osvobodit ho. Okamžitě se vydejte na pochod smrti.“ Lindelova rozhořčenost byla do očí, zároveň na něm bylo vidět, že se bojí. Stejně tak jako my všichni. Když se řekl pochod smrti, nevěděla jsem, co si mám vybavit. Ale slovo smrt v ústech nacistů stačilo k tomu, abych věděla, že nás to má všechny co nejdříve zabít.

Lindel mě okamžitě vyhodil z kanceláře a svolal všechny vězeňkyně. Byli jsme seřazeny do řad. Všichni vedoucí a důstojníci měli na zádech batohy s dostatkem jídla a vody. Nám nedali ani pořádné boty. Mnoho z nás se chystalo z tábora odejít pouze v dřevácích. Naštěstí pro mě, matka mi před její smrtí dala pořádné boty, které sice nevím, kde sehnala, ale hodily se mi. Bylo nám oznámeno, že nás čeká asi tisíc kilometrů dlouhá cesta na jih. Prý nemáme cíl. Hned mi tedy bylo jasné, o co v pochodu smrti jde. Chtějí abychom zemřeli. Bez jídla a vody to půjde dost rychle.

Na cestě jsme byli už měsíc. Polovina z nás odpadla. Každý týden nám dali trochu vody a krajíc chleba. Štěstí jsme se dočkali většinou při procházení městem. Lidé, kteří na to měli odvahu nám sem tam hodili nějaký krajíc chleby navíc nebo jablko.

Psal se 15. duben roku 1944, den mých sedmnáctých narozenin. Do karet nám hrálo počasí. Toho roku byl obzvlášť teplý duben. My se tak nemusely brodit sněhem a mrznout v noci. Ten den jsme se dostali do Ilfeldu. Obvykle si cedulí měst nevšímám, ale Ilfeld mi nějakým způsobem utkvěl v paměti. Nejsem si ani jistá jestli to bylo město, spíš taková větší vesnice. Bylo vidět, že lidé něco takového ještě neviděli. Ještě neviděli průvod tolika vyhublých žen s důstojníky SS za zády. Asi v polovině Ilfeldu, na náměstí, jsme se posadily okolo kašny. A najednou to přišlo. Jediné, co si pamatuji jasně je nálet letadla, které na Ilfeld hodilo bombu. Všichni velitelé a důstojníci byli zmatení a nevěděli co se děje. Tohle zřejmě netušili. Nebylo to v plánu. Řvali po sobě: „Lauf, lauf.“ Znamenalo to, že máme utíkat. A tak jsem utíkala, všichni jsme utíkali. V tom chaosu jsem spatřila naději. Naději na útěk. Byli jsme na rozcestí. Všichni běželi dál po hlavní silnici. Já zůstala vzadu v průvodu a nenápadně se odpojila na vedlejší cestu. Když už jsem myslela, že si toho nikdo nevšiml, viděla jsem za sebou SS-Hauptsturmführera Lindela. Chvíli se mi upřeně díval do očí. Pak na mě zakřičel: „Běž, běž,“ Lindel nikdy nebyl zlý člověk, i když z jeho činů to lze usoudit. Potřeboval jen zapadnout do tehdejší společnosti. Zlo okolo něj ho změnilo, uvnitř ale nebyl zlý. Stejně jako spousta lidí v té době. Ovlivnil ho jenom strach.

Já jsem tedy nečekala a běžela dál, jako bych neměla být nikde v bezpečí. Což jsem vlastně nebyla. Utíkala jsem tak zběsile, že jsem si ani nevšimla, když jsem opustila Ilfeld. Najednou jsem byla někde za městem. Sama. Uprostřed ničeho. Přede mnou jsem viděla jen jabloň, pod kterou jsem si sedla a vyčerpáním i usnula.

„Vstávej. Haló, kdo jsi?,“ probudil mě nějaký hlas. Pomalu jsem otevřela oči a před sebou jsem spatřila asi dvanáctiletého chlapce, který na mě civěl a pořád se mě ptal, kdo jsem.

„Ahoj, já jsem Madie,“ odpověděla jsem mu, když se zeptal popáté. „A ty jsi kdo?“ „Max,“ odpověděl mi hned, „ty jsi Židovka?“ Ani jsem si neuvědomila, že jsem na sobě měla připnutou šesticípou hvězdu z tábora. Přikývla jsem a bála jsem se, co se bude dít dál. Řekl mi, abych chvíli počkala pod stromem a hvězdu si sundala. To jsem udělala hned, jakmile odešel. Nevěděla jsem, jestli mě práskne. Ale věřila jsem mu, jeho upřímnému pohledu, kterým si mě hned získal. Nechal mě pod stromem čekat asi deset minut. Pak jsem ho zahlédla přicházet s ještě jedním člověkem. V první chvíli mě napadlo, že mě nahlásil. Chtěla jsem utéct, ale ztuhla jsem. Obě postavy došly až ke mně. Ukázalo se, že Max s sebou vzal svého otce.

„Ahoj, jsem Hubert,“ pozdravil mě. „Dobrý den,“ odpověděla jsem. A tak jsme si začali povídat. Řekla jsem jim celý můj příběh, včetně toho, že jsem utekla z pochodu smrti. Nejspíš jako jediná. Maxe i Huberta to zaujalo natolik, že mi nabídli, abych šla k nim domů. Samozřejmě mě museli provést nenápadně Ilfeldem. Naštěstí bydleli hned na kraji, a my nemuseli procházet přes náměstí a stávat se tak nápadnými. Vzali mě do svého domu, kde už čekala Hubertova žena, Maxova matka. Ta si mě změřila pohledem a pak se na mě usmála. „Vítej,“ řekla mi. Slušně jsem ji pozdravila a na její pokyn jsem si sedla ke stolu. Dali mi najíst a napít. Viděli, že jsem hladová. Pak mi řekli, že mám počkat tam, kde jsem a nechali mě u stolu s Maxem. Odešli za dveře do další místnosti. Celkem měl dům jen tři místnosti a byl skromně vybavený. V pokoji nechyběl základní nábytek, ale nic v něm nepřebývalo. Zároveň vše působilo útulně. Slyšela jsem, jak si za dveřmi povídají Maxova matka a Hubert.

„Proč si ji sem vodil, proboha. Víš, co nás čeká za problémy, když na ni někdo přijde?,“ řekla. „Vím, ale nemohl jsem ji tam jen tak nechat. Měli bychom jí pomoct. Mohla by přebývat ve sklepě,“ řekl Hubert. „Ty ses dočista zbláznil!,“ odvětila Maxova matka. „Zkus nad tím aspoň popřemýšlet,“ naléhal na ni Hubert. Žena odešla z místnosti, ještě jednou si mě změřila svým pohledem a po dlouhém naléhání Huberta a Maxe nakonec svolila, že u nich můžu zůstat. Ukázala mi cestu do sklepa, kde jsem strávila následující měsíce.

Všichni v domě se o mě starali. Hubert mi donášel knížky, Max si se mnou hrál a jeho matka mi připravovala jídlo. Většinou se jednalo o krajíc chleba, ale sami byli chudí a nemohli si vyskakovat. Mně krajíc chleba stačil. A tak jsem se dostala do Ilfeldu.

Nyní se píše prosinec roku 1944. Ilfeld je pokrytý sněhem. Německo začíná ztrácet na síle. Spojenci vyhrávají. Můj osud je nejistý, ale aspoň nemusím být dál v koncentračním táboře. Přeju si, aby rodina, která mě zachránila, měla pokoj a přestali ji kontrolovat na každém kroku, tak jako to ostatně dělají se všemi. Přeju si přežít a najít svého otce.

V následujících měsících se Madie utká s nemocí, nad kterou však zvítězí. I všichni obyvatelé Německa si uvědomí, že Německo prohrává. Den po Madiiných narozeninách, 16. dubna 1945, začne poslední fáze Bitvy o Berlín. O půl měsíce později, 30. dubna, spáchá Adolf Hitler sebevraždu. V ten den Madie konečně po roce stráveném ve sklepě vyjde poprvé ven a spatří Ilfeld v plné kráse. 8. května Německo podlehne a kapituluje. Madie už se nebude muset déle skrývat. Zároveň začne hledat svého otce, kterého ovšem nikdy nenajde. Madie prožije spokojený život. V Ilfeldu se seznámí s pohledným mladíkem, se kterým založí rodinu. Zemře ve věku 89 let v roce 2016 v Ilfeldu přirozenou smrtí. Nic z toho však Madie ještě neví a naději ji dodává pouze víra. Víra v to, že to jednou skončí. Ví totiž, že Německo prohraje.

Autorka textu: Denisa Holubová, studentka OAPV