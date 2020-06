Jak o konci II. světové války přemýšlí a uvažuje mladá generace? Ve spolupráci s prostějovskou Obchodní akademií vám nabízíme sérii příběhů-úvah a zamyšlení o konci druhé světové války z per studentů převážně prvního ročníku OAPV. Miniseriál bude vycházet každou středu a neděli.

"Vypadá to zde jako po výbuchu,“ pomyslel jsem si... | Foto: archiv města Brna

Jak jsem se jednoho dne vzbudil na konci dubna 1945

„Je to jen pouhý sen? Či opravdové probuzení do minulosti?“ kladu sám sobě otázky. Vstanu z postele a jdu se podívat z okna. Všude vidím poničené domy, rozježděnou cestu. Vydám se ven, byť s velkým strachem na duši. Procházím se vesnicí, „Vypadá to tu jako po výbuchu,“ pomyslím si.