1. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie - Denisa Kolíková

Letošní Vánoce se blíží rychlým tempem a vlastně ani pořádně nikdo neví, jak přesně budou probíhat. Tenhle rok je kvůli celosvětové pandemii celý „naruby“ a nikdo na začátku jara ani netušil, že se to ponese až do Vánoc. V čem to bude letos jiné?

Největší změnou, na rozdíl od minulých let, je to, že se kvůli pandemii nemůže scházet hodně lidí. Tohle nařízení způsobilo, že bude vše úplně jinak. Většina lidí se těšila na vánoční trhy. Rodina jde po krásném osvětleném městě, koupí si u stánku občerstvení a horký čaj a povídá si. Letos jsou trhy sice dovolené, ale v mnohem menší míře. Žádné nápoje ani dobrý trdelník si neužijeme.

Samozřejmě Vánoce jsou o něčem jiném, než jen o trzích. Jsou především o setkávání se s rodinou a příbuznými a o trávení příjemné dnů spolu s nimi, když na to přes rok není čas. I tohle je letos opravdu velkým otazníkem. Moc si přejete vidět svou rodinu, ale zároveň máte veliký strach, že je něčím ohrozíte. Přijde mi to velice smutné, protože spousta babiček a dědečků bude na Vánoce určitě sama, i když by se s dětmi a vnoučaty rádi viděli. Tohle už je na každém člověku, jestli si dokáže najít nějaké alternativy a cesty, jak svoje blízké potěšit.

Další velká změna je nakupování dárků. Většina obchodů je zavřená, takže téměř všechny dárky nakupujeme on-line. Výhodou tohoto nakupování je, že je to pohodlné. Doma si dárečky v klidu vybereme, rozmyslíme si, co se nám líbí víc, nebo co je kde výhodnější. I tohle má ale svá „proti.“ U spousty dárků je složité, abychom přes internet vybrali ten správný. Například u svíček nevíme, jestli nám bude příjemně vonět, nebo u oblečení, jestli je to dobrý materiál nebo střih. Složité je to taky pro naše starší občany, kteří se s internetem moc nekamarádí a může jim to dělat problém.

Na téhle situaci ale vidím i hodně pozitivního. Letos prožijeme poklidné Vánoce, beze spěchu a stresu. Máme čas si v klidu napéct cukroví, udělat si doma krásnou výzdobu a zhlédnout všechny naše oblíbené klasické pohádky, které k Vánocům patří. Udělejme si teplý čaj, napečme domácí vánočku a sledujme pohádku s rodinou. Musíme taky myslet na naše prarodiče a aspoň jim často telefonovat. Podívejme se na to i pozitivně, letos si vše prožijeme opravdu s klidem a příští rok, snad, se vše vrátí do starých kolejí.

Autorka: Denisa Kolíková, studentka Obchodní akademie v Prostějově

2. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie - Tereza Krebsová



Rok utekl jako voda a opět jsou tu Vánoce. Ale jak budou letos vypadat? Díky momentální a vlastně skoro celoroční situaci okolo covidu-19, to nikdo neví. Připadá mi, že většina lidí odsunula radost z Vánoc do pozadí a řeší, jak a kde nakoupit rychle dárky, než vláda zase zavře obchody. Lidé nadávají, že si nemohou koupit vánoční punč nebo popíjet s přáteli v hospodě.



A já to chápu. Taky si stěžuji, jak se opatření mění ze dne na den, nelíbí se mi, ale konečně je tady, troufám si říct, jedna z nejoblíbenějších částí roku, tak proč si ji kazit ještě víc? Máme příležitost nezabývat se tolik tím, kdo co komu koupí a kolik toho kdo dostane. Obzvlášť v téhle době bychom měli být spíše rádi za to, že jsme spolu.



Měli bychom zpívat koledy, zdobit perníčky, a ne stát frontu před obchodem jen kvůli dárku. Lidé jsou akorát naštvaní, že nesehnali, co potřebovali, protože obchody nejsou připravené. Mezi námi jsou lidé, kteří mají vánoční náladu a možná ji předávají svým blízkým, ale z celkového hlediska si myslím, že letošní vánoční svátky odsouváme do stínu pandemie. Ve zprávách si nepřečtete, jak krásný vánoční stromeček rozsvěcovali v Praze, jak jsou stánky plné rodin pijících punč. Jediné, o čem se píše, je, že vláda opět rozhodla tak a tak, že si občané stěžují a vymýšlejí, jak vládní opatření obejít.



Já osobně mám Vánoce a vše okolo, kromě nakupování dárků, moc ráda. Nejsem sice ten typ, co nosí vánoční svetry a nutně musí mít doma výzdobu už od 1. prosince, ale ráda zdobím cukroví nebo s rodinou sleduji pohádky a zpívám koledy. Letos si stále nejsem jistá, jak to všechno proběhne. Zda budou Vánoce klidné nebo ve stresu. Jen doufám, že ani mně ani jiným už pandemie Vánoce více nenaruší.



Autorka: Tereza Krebsová, studentka Obchodní akademie v Prostějově