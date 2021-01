1. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie - Maxim Müller

Dokážeme si představit Vánoce se všemi těmito omezeními? Bude to někdy všechno při starém a budeme moci slavit Vánoce, jaké si všichni přejeme? Myslím si, že většina lidí, včetně mě, si už zvykla na tuhle nekonečně dlouho trvající pandemii a Vánoce u nich proběhnou ve skvělém prostředí. Ovšem jak to bude s respektováním vládních opatření? Zvládnou je lidi dodržovat? Tím si nejsem úplně jistý. Každý člověk v mém věku určitě navštíví nějakou oslavu a přijde tam do kontaktu se spoustou lidí, kteří opatření nedodržují a nedělají nic pro to, aby se tahle situace zlepšila. Stojí nám za to, abychom ohrozili své blízké a vystavili je riziku nákazy? Myslím si, že letošní svátky by všichni mohli oslavit v rodinném kruhu.

Vánoční svátky mají být o tom, abychom byli se svými nejbližšími. Obzvlášť v tomto období, kdy je to potřeba. Teď před Vánoci je ta situace celkem dobrá, ale kvůli otevření obchodů a hlavně obchodních center, kde se pohybují tisíce lidí a jediné, co dodržují, je rouška nebo nějaká jiná ochrana úst. Stačí to ale k tomu, abychom ochránili i ostatní lidi a ne jenom sebe? Nejhorší na tom je, že většina lidí se tam zdržuje několik hodin, místo toho, aby nakoupili to, co chtějí a šli pryč. Dopady můžeme čekat po Vánocích.

Svátky proběhnou v rodinné atmosféře a nikdo nebude v tu chvíli myslet na tuhle nekončící pandemii. V naší rodině to tak bude. Všichni si užijí klidu vánoční atmosféry, rozdají dárky a Štědrý večer proběhne jako každý rok. Ale ne úplně pro všechny. Co takoví záchranáři a zdravotníci, kteří kvůli pandemii riskují vlastní životy a o Vánocích budou muset bojovat s tímto virem? Tohle jsou opravdoví hrdinové, že obětují vlastní Vánoce a už jen kvůli tomu bychom měli vše dodržovat. Letošní svátky budou mít dle mého názoru dopad na další měsíce a studenti budou opět studovat přes internet, což vnímám jako obrovský dopad na budoucnost. A můžeme za to jen my. Lidé. I když dodržujete nařízení, nic s tím neuděláte, když jste jeden ze sta.

Autor textu: Maxim Müller, student 4. ročníku Obchodní akademie v Prostějově

2. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie - Aneta Soldánová



Nastal adventní čas. Ráno se objevují první mrazíky, podzimní bundy jsme vyměnili za teplé kabáty a příroda pomalu utichla. Odpoledne je brzy tma a poté na nás všude blikají světýlka z ozdobených domů. Přicházejí Vánoce, ale co je jinak?



Po jarní vlně, kdy jsme strávili tři měsíce izolovaní od světa, jsme si mysleli, že se život vrátí zpátky do starých kolejí. O prázdninách jsme si užívali plnými doušky. A v září jakoby někdo otočil knoflíkem zpátky do toho hrozného, bohužel ještě o něco horšího chaosu. Vláda si z nás dělá “dobrý den”. Teď se otevře tohle, pak se zase zavře, pak se otevře jen na půl. Nikdo tomu nerozumí a všichni už jsou akorát “vytočení”.



Takže jsme se dostali do takového stádia, že nevíme, co bude zítra. Plánování ztratilo smysl. Do teď byly zavřené skoro všechny obchody, takže místo pobíhání po nákupním centru se nakupování dárků proměnilo v prohlížení internetových stránek a vyhlížení kurýra z okna. Bohužel po otevření, kdy většina brala obchody jako Pepco a Kik, útokem - není se čemu divit, nejlevnější ozdoby, oblečení atd. - jsou podle mě lidé ve stresu, namačkaní na sobě a nevede to k ničemu dobrému. Neuznávám názory vlády a nechápu, jak si to můžeme nechat líbit. Po velkém nedostatku přijde o to větší potřeba. Jako když zadržíte dech, pak se musíte několikrát nezvykle hodně nadechnout. Takže tohle neustálé zavírání a otevírání nikam nevede. Akorát chtějí zlikvidovat podnikatele, sportovní centra, a jiné.



Pro mě osobně Vánoce nebudou nijak zvláštní, jiné. Těším se na pečení cukroví, sledování pohádek a čas s rodinou. Pokud napadne sníh, celé to dostane navíc svoje kouzlo. Určitě budu trávit mnoho času v přírodě - v lese, vyběhnu do zasněžených nebo zmrzlých polí, vyrazím na hory nabrat energii. Ovšem pro jiné to může být zásadní změna. Lidé, kteří jsou zvyklí jezdit na Vánoce někam na dovolenou, ať už za teplem nebo lyžovat, budou muset změnit svoje plány. Třeba trávit Vánoce doma pro ně bude velkou novinkou. Také se zrušily vánoční firemní večírky, což mě trochu mrzí. Sejít se po roce, kdy jste s kolegy tvrdě pracovali a užít si zábavu a dobré víno.



Naučila jsem se jednu věc. “Štěstí je stav rozhodnutí.” I když vidět cokoliv pozitivně, když vám někdo tak moc omezuje život, je velice náročné. Tak si pojďme užít Vánoce - svátky klidu a míru - šťastní s tím, co máme.



Autorka textu: Aneta Soldánová, studentka Obchodní akademie v Prostějově