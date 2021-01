1. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie

Pandemie je tu s námi již nějakou chvíli. Přečkali jsme s ní jaro plné chaosu, Velikonoce bez návštěv, volnější léto, běžné září a nakonec podzim v té horší podobě. Avšak Vánoce jsme s koronavirem ještě nezažili.

Jak to tedy bude probíhat? Představy měl každý člověk jiné, bylo jich spoustu. Někteří doufali, že vir do té doby zmizí, což se ukázalo jako naivita. Jiní zase chtěli úplně vše zavřít, zakázat a omezit, takzvaný ,,lockdown.” Ale našla se spousta lidí, která Vánoce chtěla jako vždy. Pravda je, že se úplně nesplnila ani jedna varianta. Jak to dopadlo? Nu, tak, že se nařízení každou chvíli mění.

Zhruba týden jsme mohli vyrazit s tříčlennou skupinkou na vánoční trhy, popíjet zvesela punč, zakoupit si trdelník a jiné podle mě tradiční vánoční pochutiny. Dnes už bohužel tuto možnost nemáme a Vánoce jsou relativně daleko, takže není zřejmé, jak vše dopadne.

Myslím si, že Vánoce tento rok mohou mít na lidi různý vliv. Může vás to přimět zamyslet se nad tím, co je pro život skutečně důležité, také být vděčný za zdraví, které máte a strávit svátky s vašimi nejbližšími. Může to probudit v lidech schopnost vidět ten pravý smysl Vánoc. Ale všechno není jen růžové. Co takhle lidé, kterým umřel někdo blízký? Nebo ti, co se topí v dluzích? Pozůstalí musí být naprosto zdevastovaní z toho, že s milovaným člověkem Vánoce už nikdy neoslaví. Bohužel koronavirus se ani na Vánoce nezastaví, a tak je možné, že se vlivem setkávání vše jen zhorší. Bojím se, aby podnikatelé nepropadali zoufalství kvůli narůstajícím dluhům, které pramení z jejich zavřených provozoven a nedělali si ještě další, aby mohli pořídit hezké dárky pod stromeček. Také zdravotníci asi svátky nestráví v úplném poklidu. Přesčasy, pacienti, co se nedají zachránit a úmrtí na jejich odděleních je to, co je čeká.

Covid-19 nevyhnutelně ovlivnil životy všech, některé v menší míře, některé ve větší. Tento rok si zkrátka nezajdeme na punč, nebudou velké akce a většinu dárků koupíme přes internet. Ale proč by nás trochu jiné vánoční svátky měly trápit, pokud nepatříme do některé ze zasažených skupin?

Vše důležité si nosíme v srdci. Blízkým věnujeme naší lásku a čas. A to ostatní? To ukáže čas.

Autorka textu: Eliška Daněčková, studentka 4. ročníku Obchodní akademie v Prostějově

2. úvaha - Jak pandemie ovlivní Vánoce?



Rok 2020 se „konečně“ blíží ke svému závěru. Když se za tímto rokem společně ohlédneme, pro většinu z nás to byl velice těžký a náročný rok, plný všech různých omezení, osobních krachů a strachu.



Teď už pomalu nastává to období, na které se těší snad všichni – nejen malé děti, ale i dospělí. Vánoce. Ty letošní budou jiné. Určitě ne tak veselé, šťastné, jaké je známe z minulých let. Je tu stále jedna „překážka“, která nám brání v plném užívání si vánočního času. Pandemie koronaviru. Potýkáme se s ním na našem území už skoro od začátku roku. A hlavně v poslední době to nevypadalo na to, že bychom se ho v následujících měsících měli zcela zbavit.



Tak si tedy kladu otázku, jak tento vir ovlivní letošní Vánoce? Všem z nás je jasné, že budou jiné, ať už s celkovou přípravou či nakupováním dárků. Právě letos to s dárky bylo daleko složitější, než kdy jindy. Nejenom, že stále musíte vymyslet, čím své blízké obdarovat, ale letos je to složitější i tím, že byly zavřené obchody. Spoustu lidí na dárky ale vůbec kvůli své životní situaci nemyslí. Hodně z nás přišlo o práci nebo o své podnikání. Počítají každou korunu a modlí se, aby se situace co nejdříve zlepšila.



Další z věcí, které neodmyslitelně patří k Vánocům, jsou vánoční trhy. Kdo by se netěšil na vůni trdelníků či chuť svařeného vína, že? Jak se omezení projeví zde? Už při obyčejném procházení po městě je jasné, že to letos se stánky bude smutné. Většina „stánkařů“ to letos raději rovnou vzdala a ten zbytek pohřbila nařízení vlády. Letos se tedy s největší pravděpodobností budeme muset bez těchto symbolů Vánoc obejít.



Společné trávení času s rodinou bude letos také jiné. Pro spoustu z nás bude toto největší zkouška, hlavně pokud jste zvyklí trávit Štědrý den obklopeni svými blízkými. Proč je pro nás sociální kontakt o Vánocích tak důležitý? Většina rodin se právě jedině o Vánocích schází, pečou perníčky nebo zpívají koledy. Jindy třeba nemají čas nebo žijí mimo Českou republiku. Takže právě to, že se najednou lidé nebudou moct navštěvovat, bude podle mě ten největší problém.



Myslím si, že letošní Vánoce budou mít na každého z nás jiný vliv a každý je bude prožívat jinak. Dokážu si představit, jaké bude nejžádanější přání do příštího roku, budu si to přát také – ať už se všichni máme lépe a můžeme opět „normálně“ žít. Hlavně se z celé nesmíme zbláznit. A co si budete přát vy?



Autorka textu: Nikol Kalvodová, studentka Obchodní akademie v Prostějově