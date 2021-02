1. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie - Michaela Pítrová

Jaké budou letošní Vánoce? Budeme je prožívat jinak? Nebo budou ještě hezčí? Či naopak? Myslím, že tyto otázky si pokládá každý z nás.

Abych řekla pravdu, já osobně jsem velice zvědavá, jak tento rok tyto nejkrásnější svátky v roce proběhnou, ale určitě se budou lehce lišit od těch předešlých. Vlastně už jen to, jak probíhají tento rok vánoční trhy. V každém městě České republiky je na náměstí krásný vánoční stromeček a okolo je jen pár stánků s ozdobami či oblečením. Není to jako každý rok, kdy je plné náměstí lidí a trhů, a cítíte tu vůni jídla… Ať už je to trdelník či pečené kaštany. Nebo ta vánoční chuť a vůně svařáku či punče.

Že tento rok tuto chuť nepocítím mě moc mrzí a myslím, že nejen mě. Každý z nás vzpomíná na to, jak se minulý rok sešli u punče s rodinou, přáteli a známými. Většina také objednává dárky z internetu, jelikož nikdo neví, kdy vláda opět rozhodne o uzavření obchodů. Ale jsou i lidé, kteří po znovuotevření kamenných obchodů rychle nakoupili dárky, co by například na internetových stránkách nenašli.

Přímo já jsem toho případu, že polovinu nakoupených dárků mám z internetu a tu druhou právě z kamenných obchodů. Myslím si, že většina lidí se také těšila, až budou moct nakoupit v obchodech krásné dekorace a různá světýlka na vyzdobení domu, a tím se přeci jen naladí alespoň lehce do té krásné vánoční nálady.

Pozitivní věc, kterou vidím na tomto období je to, že vláda jedná o prodloužení vánočních prázdnin, což si myslím, že udělá radost nejen mně, ale i ostatním, kteří tráví dny před Vánocemi ve školní lavici. Na co se nejvíce těším, je domácí vánoční a pohodová atmosféra, televize plná pohádek, jídlo a cukroví, a hlavně na trávení času společně s rodinou.

Myslím, že právě tohle je nejdůležitější na Vánocích. Být spolu celá rodina a cítit tu lásku a pohodu. Tento pocit nemůže překazit žádná z pandemií. Možná bychom mohli tímto krásným a láskyplným obdobím tuto nemoc překonat, protože co je silnější než láska a kouzlo Vánoc… Takže moje odpověď na otázku: „Jaké budou letošní Vánoce?“… Je taková, že si je nesmíme nechat ničím pokazit a naplno si je užít.

Autorka: Michaela Pítrová, studentka Obchodní akademie v Prostějově

2. úvaha - Vánoce ve stínu pandemie - Eliška Smýkalová



Všechno to začalo na jaře, v létě to vypadalo, že je po všem, s podzimem přišla druhá vlna a najednou tu máme Vánoce.



Ještě docela nedávno nám vánoční atmosféra, kterou jsme bývali předávkovaní z televize, obchodních center nebo stánků na náměstí, připadala jako zcela běžná a samozřejmá součást adventu. Ale letos? Mezi „polozavřenými“ stánky, které už v listopadu vyrostly na náměstí každého města, procházíme se zvláštními pocity. Vůně horkého trdelníku, punče, i to kouzlo vánoční výzdoby, připravené nás ohromit, zůstalo letos schované za rozpačitými pohledy v rouškách a vůní desinfekce.



Po nekonečném podzimu nám vláda dala možnost nakoupit si dárky pro své blízké v kamenných prodejnách. Myslím si, že i chudáci malí nebo velcí podnikatelé oceňují takové rozvolnění. Za celý rok přišli už o tolik příjmů, že bude trvat dalších několik let, než se vše vrátí zase do pořádku. Nikdo ale neví, na jak dlouho budou mít možnost každý den otevřít své obchody, proto většina z nás teď zběsile nakupuje.



A co naši nejstarší? Už tak jsme nuceni s nimi do jisté míry omezovat kontakt v zájmu jejich zdraví. V krásném prosinci ale tohle všechno nabývá úplně jiných rozměrů. Na Vánoce by měli být všichni spolu – slýcháme nejen v období adventu ze všech stran. Ale budeme tento rok chtít, nebo snad moci, trávit svátky s prarodiči? Co teprve opuštění senioři v domovech důchodů, kteří ani nesmí být navštěvováni? Také na lidi v nemocnicích se budou na Štědrý den usmívat jen sestřičky přes roušku.



Někdy si kladu otázku, jestli mě v tomto ohledu více omezuje pandemie nebo vláda. Nová nařízení každý den, a to úplně ve všech sférách. Na nouzový stav jsme si snad už i zvykli. Přesto každý den žijeme v nejistotě a můžeme si pouze představovat, jaké budou letošní svátky.



I tak se ale můžeme snažit udržet si to nejkrásnější období v roce stále krásné. Ačkoli to možná vypadá, že tyto Vánoce budou ve stínu pandemie, pokusme se odtlačit pandemii do stínu Vánoc.



Autorka: Eliška Smýkalová, studentka 4. ročníku Obchodní akademie v Prostějově