DÍL ČTVRTÝ nabídne hned dvě studentské reflexe

I. Jsme zavřeni podruhé doma, co je jinak?

Příčina zůstala stejná, onemocnění Covid-19 ze společnosti nevymizelo. Právě naopak - čelíme druhé vlně epidemie. Je úplně jiná. Nyní máme menší výhodu v tom, že disponujeme určitými zkušenosti z první vlny. I když tyto zkušenosti máme, druhá vlna přišla. Jak je to možné? Čí je to vina? Odpověď na tuto otázku má mnoho lidí a u každého může být jiná. Může za to vláda, jednotliví politikové nebo společnost? Tyto otázky jsou momentálně zbytečné, protože ničemu nepomůžou.

Jedním z rozdílů oproti první vlně je přístup společnosti. Ten je úplně jiný, více nezodpovědný a bezohledný. Ve společnosti se vyskytují názory a teorie o tom, jak je celá situace zmanipulovaná vládou. Lidé často odmítají nosit roušky a dodržovat bezpečný odstup. Vyčerpaní zdravotníci a pracovníci v sociálních službách sdílí své příběhy a snaží se zdůraznit, aby lidé dodržovali opatření. Na většinu odpůrců opatření to nezabírá. Co víc by jim mělo otevřít oči?

Dalším velkým rozdílem je síla druhé vlny. Jarní první vlna byla mírnější. Nebyla tak vážná jako například v Itálii nebo USA. Netvrdím, že nebyla vůbec, ale na nemocnice nebyl takový nátlak. Dnes je vše jinak, nemocnice ruší plánované operace a jejich chod se zaměřuje skoro pouze na pacienty s onemocněním Covid-19. To je pro zdravotnictví velké omezení.

A co říct na závěr? Myslím si, že je důležité opatření dodržovat, abychom se zase mohli vrátit k normálnímu životu a tahle situace se u nás i v celém světě stala minulostí.

Autorka: Studentka 3. ročníku Obchodní akademie v Prostějově

II. Jsme zavřeni podruhé doma, co je jinak?

Myslím si, že většina žáků, a především rodičů doufala, že tato situace znovu nenastane. Ale bohužel je to tady zas. Od 14. října 2020 zasedli žáci základních, středních i vysokých škol za své počítače a začali se vzdělávat on-line.



Mně osobně se trochu ulevilo, protože rostoucí počty nakažených děsí asi každého, navíc média tuto situaci dokáží ještě přibarvit. Takže se vlastně bojíte, i když si to nepřiznáte.



Distanční výuka není dle mého názoru úplně špatná, ovšem učitelé musí vědět, jak se studenty pracovat, ne každému studentovi tato výuka vyhovuje, ale myslím si, že těm, kterým tato výuka nevyhovuje, jsou především rodiče. Jak ti k tomu přijdou? Vidím to i u nás doma, můj bratr chodí do sedmé třídy, a i když se učitelé snaží látku vysvětlit během hovorů, ne vždy je to dostatečně srozumitelné a v tu chvíli se z mojí mámy stává učitelka, která se snaží bratrovi látku vysvětlit.



Je to jiné, než to bylo na jaře? Za mě ne, je to úplně stejné, jako to bylo na jaře. Vláda pozavírala všechny obchody, kromě potravin, omezila pohyb osob venku, nařídila nosit roušky úplně všude, stejně jako tomu bylo na jaře. Takže se vlastně vůbec nic nezměnilo.



Já jako milovník Vánoc mám strach jen z jedné věci. A to z té, že Vánoce budou letos úplně jiné. Myslím si že, k Vánocům patří rozsvěcení stromu, trhy atd. O to vše tento rok přijdeme. V jediné, v co nyní doufám, je, že bude sněžit.



Autorka textu: Veronika Kadlecová, studentka 3. ročníku Obchodní akademie v Prostějově

***Reflexe byly psány v době uzavřených škol, obchodů, restaurací***