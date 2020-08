Začtěte se do závěrečných zápisků z takzvaného "Covid deníku" od dvojice studentek Barbora K. a Zuzana V. z Obchodní akademie v Prostějově.

12. týden (25. – 31. května)

Zuzka – Co mě rozhodně karanténa naučila, je samostatnost. Začala jsem víc péct a vařit. Často jsem vařila i obědy mamce do práce. Pekly jsme chleba, housky a taky moje nejoblíbenější povidlové buchty. Tento týden jsme jeli s rodiči i na chatu, která patří rodině od Jeníkovi přítelkyni, sešli jsme se tam celá rodina a bylo to skvělé.

Barča – Během tohohle týdne jsem viděla i zbytek mých nejbližších kamarádek.

13. týden (1. – 7. června)

Zuzka – Jak napsala Barča, tak jsme byly na oslavě narozenin. Myslím, že jsme si to užily a viděly se zase všichni. V červnu už karanténa nebyla, ale jako naschvál nastal měsíc plný deště. Pořád jsem chodila na brigádu, začala znovu cvičit a snažila se plnit všechny úkoly do školy.

Barča – 5. června měla moje kamarádka oslavu narozenin. To byla asi první akce, na které jsem potkala trošku víc lidí, ale to už byla všechna opatření mírnější. Byli jsme s rodiči u známých na chatě v Plumlově a prošli jsme se po hrázi. Začala jsem zase chodit na konzultace v angličtině, a to jsem poprvé od začátku karantény jela autobusem. Všechno se už tak pomalu vracelo do normálu. Chodila jsem na samosběr jahod. A celkově situace už byla lepší.

Autorky textu: Barbora K. a Zuzana V., studentky OAPV