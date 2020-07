Sérii zápisků takzvaného "Covid" deníku nám poskytla trojice studentů - Jarda, Štěpán a Michal. Právě s jejich reflexemi se po dobu dvou týdnů budete setkávat v rubrice Čtenář reportér.

3. týden - (23. - 29. března 2020)

Jarda - Třetí týden se mi začala zlepšovat fyzická kondice. Cítil jsem se lépe, než kdy dřív. Škola konečně začala být přehledná, protože všichni učitelé založily skupiny na Google classroom, takže v úkolech byl konečně pořádek a hezky šlo vidět, co a do kdy máme udělat.

Štěpán - Z této nezvyklé situace se začala stávat rutina a běžná věc. Učitelé začali zakládat skupiny na Google classroom, takže v úkolech již byl větší přehled. Sehnal jsem si domů rotoped, protože jsem nedokázal doma jen tak sedět a nesportovat. S kamarády jsme si dokonce založili menší amatérský cykloklub a začali jsme podnikat různé výlety na kolech, samozřejmě s rouškami a rozestupy.

Michal - Třetí týden se stále nesl ve znamení domácích prací a úkoly do školy. V tyto dny jsem už začínal mít po krk neustálého sezení doma a chtěl jsem taky trochu na vzduch. Proto i přes přísný zákaz chození na veřejnost, pokud to není nezbytně nutné, jsem začal chodit do ulic. Někdy jsem vyšel na dlouhé, až několikahodinové procházky se psem, někdy jsem si vyjel autem někam do “divočiny” a jen jsem si užíval čerstvého vzduchu a procházel jsem se po krajině. Většinou, když jsem se vrátil domů, zchladil jsem se pivem a sedl jsem si k nějakému filmu, nebo jsem si s kamarády zahrál nějakou tu hru. Zmatku v úkolech přibývalo a napětí okolo navrácení se do školy stále stoupalo.



Autoři textů: Jarda, Štěpán a Michal, studenti OAPV