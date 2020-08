Začtěte se do pokračování dalších zápisků z takzvaného "Covid deníku" tentokrát od skupiny studentů a studentek ze 3. A Obchodní akademie v Prostějově.

První dny doma

První dny během karantény jsme měli všichni smíšené pocity. Postupně jsme se s celou situací seznamovali, jelikož jsme nic takového ani podobného nikdy nezažili. Byla to doba, kterou jsme si nikdo nedokázal ani představit. Jelikož bylo zakázáno se pohybovat venku, trávili jsme veškerý čas doma nebo v přírodě. Jako většina obyvatel naší země se někteří také začali věnovat šití roušek, nejen pro svoje osobní užití, ale také pro ostatní lidi. Měli jsme také svoje povinnosti, věnovat se studiu a plnit zadané úkoly. Postupem času jsme si na celou situaci zvykli. Tato doba nám dala spoustu zkušeností a také jsme si vyzkoušeli jaké je studium na dálku.

Po nějaké době, co jsme si na situaci zvykli, jsme se mohli konečně uvolnit. Mohli jsme si úkoly do školy a volný čas rozvrhnout tak, že jsme měli spoustu volna. Mohli jsme se tedy věnovat svým koníčkům a nebo se i naučit nové věci. Jelikož byla většina zařízení zavřená, musel se každý zařídit po svém. Kdo chtěl cvičit, mohl si zacvičit doma nebo si jít zaběhat ven na čerstvý vzduch, jít na procházku se psem a spoustu dalšího. Dále jsme se mohli učit nové věci. Někdo se naučil vařit, další například šít. Protože se postupně většina středisek otevřela, mohli jsme karanténu v podstatě považovat za "prodloužené prázdniny". Celou situaci každý vnímal jinak, ale spousta lidí si mohla odpočinout.

Co nám chybělo během karantény?

Karanténa přišla nečekaně a museli jsme se jí rychle přizpůsobit, ale co nám během ní doopravdy chybělo? Určitě většině z nás chybělo trávit čas s přáteli, s kterými jsme se kvůli vyhlášení zákazu stýkání osob nemohli vídat celé týdny. Ale chyběli nám i obyčejné věci jako nakupování, chození do restaurací nebo kaváren, ale i volná možnost pohybu. Byl to šok, když jsme se ze dne na den museli přizpůsobit novým podmínkám, ale většina z nás to zvládla a našla si jiné koníčky jak trávit čas v karanténě.

Celkové zhodnocení

Karanténa na začátku byla pro nás všechny těžká, nikdo jsme nevěděli, jak se pořádně zabavit. Trvalo nám všem si na situaci zvyknout, ale jakmile jsme si zvykli plnit online úkoly, trávit čas nejvíce doma tak jsme vše zvládli. Také se po čase situace uvolnila a mohli jsme chodit ven a postupně u sundávat roušky. Zvládli jsme si organizovat správně čas a každý jsme si svůj den rozvrhly. Každý z nás situaci celou zvládal jinak. Je to vlastně i logické. Přišlo něco, co nikdo nečekal a na co nikdo nebyl připravený správně.

Tento čas, který nastal měl pro nás pro všechny kromě proti i nějaké pro. Mohli jsme se věnovat sami sobě a rozvíjet se, věnovat se rodině, na kterou jsme neměli během roku čas, nebo pořádně uklidit celý dům. Každému z nás toto období něco dalo a nikomu nevymizí z paměti.

Autoři: Skupina studentek a studentů z 3. A OAPV