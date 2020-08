Vzpomenete si na paniku, která začátkem března zasáhla celé Česko a Evropu? Koronavirus nabíral na síle a s tím začala vlna vládních opatření, která tu nikdy nebyla. Jak tuto situaci vnímali studenti Obchodní akademie v Prostějově si budete moci přečíst z jejich deníkových zápisků, které si poctivě vedli. Tím také startuje nový seriál ve spolupráci s OAPV nazvaný Studentské reflexe: Deník z období karantény. Každou neděli a středu na našem webu najdete studentské reflexe a postřehy.

Pečení chleba. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

První den v karanténě? Vstávala jsem brzy ráno a nemohla jsem uvěřit, že škola je zavřená. Nevěděla jsem, co mě čeká, co se vlastně děje, kdy půjdu do školy. Během týdne nám učitelé začali zadávat úkoly přes sociální sítě, a to bylo pro mě nejhorší. Začal mi v tom zmatek, někteří poslali učivo na E-maily, další na Classroom a my samotní v tom měli nepořádek.