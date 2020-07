Začtěte se do dalších zápisků z takzvaného "Covid deníku" od dvojice studentek Barbora K. a Zuzana V. z Obchodní akademie v Prostějově.

7. týden (20. – 26. dubna)

Zuzka – Ke konci dubna už jsem začala chodit na procházky s kamarádkou od nás z vesnice. Tento týden jsme i oslavovali narozeniny mého brášky Káji. Přijel i druhý bráška Jeník. Kájovi jsem upekla dort a strávili jsme krásný slunečný den spolu na dvoře. Škola už začala být náročnější, protože bylo méně času. Taky jsem měla dvakrát online doučování z matiky s paní, ke které chodím normálně přes rok.

Barča – V tomto týdnu jsem poprvé viděla svoji kamarádku Aďu, byly jsme se projet na kole do Skalky. S ostatními kamarádkami jsme si nadále jen volali. Poprvé jsem od začátku karantény viděla prarodiče. Přijeli k nám na zahradu a grilovali jsme. Vyzkoušely jsme s mamkou nové recepty, jako třeba mrkvový dort, nebo domácí Kinder řez. Dopoledne jsem každý den dělala školu, abych odpoledne měla volno. O víkendu jsme jezdili na kolo.

8. týden (27. dubna – 3. května)

Zuzka – Blížil se konec karantény, který všichni vyhlíželi. Mé dny vypadaly pořád stejně. Protože v Krumsíně máme tenisový kurt, tak jsem s Nelčou začaly chodit hrát, abychom si zpestřily dny. Bylo krásné počasí, a tak jsem trávila hodně času venku.

Barča – V pondělí jsem jela společně a holkama z druhé třídy opékat špekáčky do Seloutek. Bylo krásné počasí. Každá jsme něco upekly nebo donesly nějaké jídlo nebo pití. A tím jsme oslavily Lucčiny osmnáctiny. Byla jsem s mamkou a babičkou v zahrádkářství v Otaslavicích. A ostříhali jsme bráchu. Zdá se mi, že už jsme si všichni tak nějak zvykli na vše, co se dělo a brali to prostě tak jak to je.

Autorky textu: Barbora K. a Zuzana V., studentky OAPV