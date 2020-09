Pokračování ze zápisků Stelly Kordzik

…Zapojila jsem se k výpomoci v naší obci, nosila starším lidem nákupy, šila roušky pro obyvatele naší vesnice, a to nás všechny sblížilo. S hasiči jsme rozváželi od domu k domu desinfekce, a tak se ukázalo, že i v naší malé rodinné dědině žije láska a vděčnost mezi lidmi.

Uběhlo pár týdnů a moje váha šla nahoru = potřebuji pohyb! Proto nás táta vzal na Praděd, abychom vyjeli až k vrcholu na kolech. Za celý den jsme najeli přes 80 kilometrů, a to mi dalo motivaci ,,začnu už konečně se sebou něco dělat”. Změnila jsem svůj jídelníček, začala každý den běhat, jezdit na kole a kila najednou šla dolů. Najednou jsem se začínala mít ráda a chtěla si dokázat, že co chci, tak to i dostanu, docílím toho i přes malé překážky, jen stačí chtít a mít výdrž.

Můj nový koníček nebyl jen sport, ale i s knížky. Nečetla jsem jenom povinnou četbu, ale i jiné. Začetla se i do knížek, které byly napsané v anglickém jazyce a sledovala španělské seriály, ani nevím jestli se mi zlepšila slovní zásoba, protože teď nemám možnost mít hodiny s panem učitelem Brandeckým a paní učitelkou Suchánkovou.

Takhle vypadala moje dvouměsíční karanténa, do té doby, než vláda povolila chodit ven s přáteli. Jakmile ten den nastal, sbalila jsem si věci a jela za svými nejlepšími kamarádkami, které mi nejvíc chyběly. Prohlédla si na internetu inzeráty, jestli nehledají někde brigádníky a díky tomu si našla práci v daňovém poradenství, kde mi bylo ctí poznat úžasnou partu lidí, s kterými se zasměji a dokážou zvednout náladu, cítím se tam fajn, protože je to malá rodinná firma.

V tomhle povolání mám možnost ukázat, co jsem se naučila, či ještě naučím na Obchodní akademii, a též mohu získat další zkušenosti, které využiju při studiu a v životě. Nastalo léto a ozvali se z Obecního úřadu z naší vesnice, abych nastoupila na koupaliště, kde jsme minulý rok pracovaly s kamarádkou, to znamená, že teď mám dvě brigády. Ale i přesto vše mám na sebe i na přátelé čas.



Autorka textu: Stella Kordzik, studentka Obchodní akademie v Prostějově