Druhou sérii zápisků takzvaného "Covid" deníku nám poskytla trojice studentů - Jarda, Štěpán a Michal. Právě s jejich reflexemi se po dobu dvou týdnů budete setkávat v rubrice Čtenář reportér.

2. týden - (16. - 22. března 2020)

Jarda - Druhý týden už byl o něčem jiném, začal jsem být více produktivní, zvykl jsem si na to, že musím být doma a snažil jsem se celý den jen nesedět u Netflixu a her a začal jsem například běhat, posilovat nebo chodit jen tak na procházky. Na online výuku už jsem si tak nějak zvykl a udělal si v tom pořádek.

Štěpán - Druhý týden už jsem se na tuto situaci plně adaptoval a cítil jsem se jako ryba ve vodě. Být celý den doma mi nevadilo, navíc jsem chodil každý večer běhat do přírody na čerstvý vzduch. Na zmatené úkoly jsem si tak nějak zvykl a udělal jsem si v nich nějaký systém. Ještě ke všemu se začaly objevovat názory, že tento školní rok se už do školy nepodíváme. Nechtěl jsem věřit vlastním uším.

Michal - Druhý týden byl zajímavější. Svoje volno jsem zužitkoval i v jiných věcech, než jen pro školu. Zejména mamka mi našla hodně aktivit, které je třeba doma vykonávat. Dělal jsem domácí práce, které se později rozvinuly do aktivit, které bylo třeba udělat už dlouhodobě, ale nebyl na ně čas. Tudíž jsem pracoval hodně na zahradě, uklízel jsem si ve svých věcech, jak školních, tak soukromých. Dělal jsem si pořádek ve školních materiálech, opravil jsem si všechny čtenářské deníky a rozdělil jsem si všechny pracovní listy do školy podle předmětů do složek. Tento týden začal být opravdu velký zmatek v úkolech, protože každý učitel zadával úkoly na jinou platformu a bylo to velice nepříjemné. Neustálá kontrola všech aplikací a emailů, jestli nepřišel nový úkol často ústila v pocit úzkosti a nervozity, jestli jsem náhodou na něco nezapomněl. Zbytky dne jsem trávil pracováním do školy a hraním na počítači.



Autoři textů: Jarda, Štěpán a Michal, studenti OAPV