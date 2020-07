Seriál pokračuje dalšími postřehy dvojice studentek Barbory K. a Zuzany V. z Obchodní akademie v Prostějově.

3. týden (23. března - 29. března)

Zuzka – Začala jsem chodit častěji na brigádu a snažila se chodit pěšky, abych se vyhnula jízdě autobusem. Doma jsem byla pořád sama. Obědy se zúžily na těstoviny s něčím, rýži a brambory taky s něčím, došla mi totiž inspirace. Chodila jsem na návštěvu za kamarádkou, která bydlí kousek ode mě a povídaly jsme si přes okno a snažily se udržet alespoň nějaký kontakt. Taky jsem začala číst, což u mě není zvykem. Školu jsem dělala tím způsobem, abych vše stíhala a nemusela nic dělat na poslední chvíli. Většinou jsme si volaly s Barčou, a když jsem si nevěděly rady, tak jsem si poradily.

Barča – Tento týden byl skoro stejný jako ten předtím, jen jsme začali víc sportovat, ale snažili jsme se omezit kontakt s cizími lidmi. Chodili jsme na procházky a běhat do polí a za město. Jezdili jsme na kole a na bruslích. Naučila jsem se vařit nová jídla a hodně jsem pekla. Volala jsem si s kamarádkami. Když bylo venku hezky, čas jsme trávili na zahradě. Moje brigáda se bohužel přes karanténu zrušila, protože všechna kina musela být zavřena.

4. týden (30. března - 5. dubna)

Zuzka – Ke konci měsíce jsem měla hodně strach a cítila tlak, protože na brigádě si každý pořád stěžoval a vše věděl nejlépe. Začalo to být pro mě psychicky náročné. Celý měsíc mi nebylo moc dobře a tím, že jsem chodila do obchodu, tak jsem se bála, jestli jsem to nechytla. Měla jsem strach a možná proto mi bylo špatně. Jinak jsme chodily s mamkou často ven na čerstvý vzduch, a to mi hodně pomohlo. Kvůli karanténě jsem se nemohla vídat se svými bratry, a proto jsem si s nimi často volala.

Barča – Nejvíc času jsem trávila venku na zahradě. Když bylo hezky, tak jsem se opalovala a byla v bazéně. Venku jsem si četla a pomáhala rodičům se zahrádkou. Hráli jsme s bratrem hry na Xboxu a koukali na filmy. Hodně jsem kreslila, protože když byla normálně škola, tak jsem to nestíhala. V tomto týdnu jsem také natáčela video do IKT, na téma Já a karanténa. V pátek jsem si byla ve škole pro zbytek učebnic, co mi ve škole zbyly a potřebovala jsem je na domácí učení. Na učení doma jsem si už zvykla, na každý den jsem si naplánovala, co udělám, abych vše stihla.

Autorky textu: Barbora K. a Zuzana V.