Co to vlastně je? Je to akce, na kterou se sjedou studentské firmy z celé ČR, navíc zde byly firmy i z Dánska a Slovenska. V tomto školním roce naši školu reprezentovala studentská firma BG Production (3. A), která se zabývá tvorbou ekonomické deskové hry, a studentská firma Oryggi (3. B), která vyrábí a prodává sebeobranné klíčenky.

Z Hradce domů nám zástupci BG Production přivezli první místo v soutěži o nejlepší slogan a druhé místo v soutěži o nejlepší předmět podnikání.

Studentům patří obrovský dík a potlesk.Společně jsme se zúčastnili několika soutěží např: soutěž o nejlepší logo nebo nejlepší předmět podnikání…

Letos se na veletrhu objevily nejen firmy studentů, ale i firmy nižší věkové kategorie. Celý veletrh bereme jako zkušenost, která nás posune zase o kousek dál.

Účastníci poznali, jaké je to mít konkurenci a jak s ní nějakým způsobem vypořádat. Poznali, jak reagovat na nečekané situace a mnoho dalšího. Kromě ocenění to byla obrovská zkušenost, která jim pomůže na dalších celostátních soutěžích. Držíme palce.

Za zástupce JA firem poslala Lenka Pospíšilová

