Projektu se zúčastnili učitelé, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, a kteří působí na “obchodce” již několik let. Předpokladem je, že na naší škole budou působit i v dlouhodobějším časovém horizontu.

Obchodní akademie Prostějov získala v roce 2019 pro sedm svých pedagogů grant v rámci projektu ERASMUS+ KA101 – Mobilita pracovníků ve školství. Z důvodu pandemické situace v roce 2020 byl projekt přesunut na léto roku 2021. Grant byl zaměřen na zvyšování jazykových kompetencí učitelů odborných předmětů, a to účastí na kurzech obchodní angličtiny.

Neustále se posouvat kupředu a stále se učit novým věcem, profesně růst a předávat svým studentům vysokou úroveň vzdělání. To je cílem prostějovské obchodky, která zajistila svým pedagogům grant zaměřený na zvyšování jazykových kompetencí učitelů odborných předmětů. Více v článku Petry Pavláskové a Ireny Wernerové, za který velmi děkujeme.

