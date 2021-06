Zvonek ztichnul na většinu školního roku a žáci i učitelé byli vrženi do neprobádaných vod distanční výuky. „Plavat“ se učili všichni. A stejně jako v plavání, tak i v tomto případě každému vyhovoval určitý styl.

Na Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově probíhala distanční výuka díky dobrému technickému vybavení vcelku bez problémů. Jen s přibývajícími týdny domácí výuky někteří studenti dávali přednost „tiché“ účasti ve výuce.

Nejvíce odtržení od kontaktní výuky byli studenti vyššího gymnázia a druhého stupně základní školy. Zvláště deváťáci a maturanti museli zvládat přípravu na přijímací zkoušky a maturitu jen s možností konzultací v omezeném počtu žáků a za dodržení přísných protiepidemických opatření. Na tomto místě můžeme s patřičnou hrdostí říci, že až na dva z nich se všichni deváťáci dostali na zvolené střední školy, ba co víc, ve výsledcích zaujali přední místa, a to i na gymnáziích. Je to velká radost a poděkování vyučujícím českého jazyka a matematiky, kteří se i ve ztížených podmínkách přípravě žáků maximálně věnovali.

Mezitím proběhlo také přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia a také tady můžeme být spokojeni, protože z prvních 30 úspěšných uchazečů jich 25 potvrdilo zájem i nastoupit na naši školu. Velmi si vážíme důvěry, která je nám tím prokázána. Je to ale i potvrzení, že škola má dobrý kredit mezi rodiči a naše motto - náročnost, laskavost a důslednost – není „strašákem“, ale spíše vkladem, který se časem zúročí v podobě úspěšnosti při dalším studiu nebo třeba zjištěním, že co je bez námahy, bez práce a píle, nemá pro rozvoj osobnosti dobrý předpoklad.

Naši studenti zaznamenali i v době „covidové“ několik významných úspěchů v soutěžích a olympiádách, které se i přes zcela nepříznivé podmínky konaly, většinou formou on line. Velmi nás potěšily úspěchy v Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kde z okresního kola postoupilo do krajského kola 12 prací a následně do celostátního kola dvě výborné práce. Této soutěži studentů věnujeme každoročně velkou pozornost, neboť úspěch v krajském či celostátním kole dává mnohdy „vstupenku“ na vysoké školy. Tak i našim dvěma maturantům pomohlo vítězství a kvalitní práce k přijetí na vysněnou vysokou školu.

Mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších úspěchů v soutěžích, ale nyní převažuje především uspokojení a radost z návratu našich žáků zpět do prezenční výuky a věříme, že další ocenění nenechají na sebe dlouho čekat.

Jitka Hubáčková