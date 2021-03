Nejčastější rodičovské stravovací strategie, které uplatňují rodiče při stravování se svým dítětem včetně negativních dopadů na zdraví dítěte:



 Není třeba si dělat starosti, když dítě trpí nadváhou, však ono vše vyběhá. Bohužel dle mých osobních zkušeností je toto vyjádření nepravdivé a setkávám se téměř vždy s opakem a s tím, že dítě díky nevhodné skladbě stravy nejen nic nevyběhá, ale má problémy s hmotností následně i v pubertě a v dospělosti. O to hůře, že mnoho dětí omezilo a ztrácí zájem o přirozený pohyb a většinu času denně tráví u počítače nebo televize.

 Moje dítě vůbec nejí, musím to do něho vždy pod tlakem „nacpat“. Je to sice náročné, ale vždy to zabere. Někdy děti jídlo odmítají podvědomě. Mají přirozený instinkt, proč to nebo ono jídlo tělo nechce, proto bych doporučovala děti do jídla nenutit, neustále o jídle nemluvit, aby nevznikla vůči jídlu averze, stres, kdy se tento problém může prohloubit v pubertě až do stavu bulimie či anorexie.

Dospělí jsou ti, kteří učí jíst děti automaticky. Klasický případ při koukání na TV, kdy si rodič případně dítě neuvědomí, že snědlo celý sáček křupek, čokoládu a jiné pochutiny. Jíst by se mělo v klidu, měl by to být příjemný proces s celou rodinou bez stresové zátěže, v pohodové atmosféře, kdy si plně uvědomujete, co jíte, kolik toho jíte a v jaké kvalitě.

Místo zákazů a příkazů si udělejte ze stravování zábavu, naučte se s dětmi prožívat radost a pochopení. To stejné budou učit i svoje děti. Mějte se rádi a hýčkejte svá těla prostřednictvím plnohodnotné, vyvážené stravy. Neexistuje nic krásnějšího než spokojená a šťastná rodina.

Autorka textu: Pavlína Podloučková,

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835