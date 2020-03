Malé ohlednutí za minulou sobotou a nedělí

Fotbal

Začala druhá liga. Odborníci a fanoušci se již nemohli dočkat, co předvede prostějovský 1. SK. Čtyři posily a trenér P. Šustr, hráči M. Stříž, D. Bialek, B. Stáňa a soupeř FK Ústí nad Labem. Výsledek 1:1 jistě malé zklamání, ale?, soupeř se v přípravě utkal s Plzní, se Spartou vedl vyrovnané zápasy a Slavii dokonce porazil, prostě Prostějov dostal na úvod těžkého soupeře.

Pěkné utkání s mírnou převahou Prostějova. Všichni diváci byli však mile překvapeni rychlou kombinační hrou, bojovností a rychlostí, a tak by se dalo pokračovat. Oproti podzimu došlo k obrovskému zlepšení. Nikdo v druhé lize nám nedá nic zadarmo. Ale po takové hře se směle můžeme postavit každému soupeři. To je velký poznatek z tohoto utkání. Na příští zápas k nám zavítají Vítkovice a věřím, že bude stadion pěkně zaplněn, protože naši hráči si to zaslouží.



Hokej

Víme již delší dobu, že se nám tento ročník vůbec nevydařil. Chtěl bych poděkovat těm věrným fanouškům, že přišli na poslední zápas, který jsme vyhráli, a že se přišli i po nevydařené ročníku s hráči a zejména s hráčem Divíškem rozloučit. Tento hráč po celou dobu, co v Prostějově působil, patřil mezi nejlepší hráče. Byla to velká posila. Ať se Vám pane Divíšku v dalším životě daří. Budeme na Vás rádi vzpomínat stejně jako všichni fanoušci hokeje v Prostějově. Teď hokej čeká malá přestávka a pak vedení v čele s panem Luňákem a realizačním týmem a s panem Vykoukalem jistě udělají vše pro to, aby se hokej příští sezonu dostal do starých kolejí. Patřil mezi špičku v první lize a diváci se rádi vrátí, vždyť hokej mají tolik rádi.



Volejbal

Děvčata v sobotu vyhrála v Přerově a tím vybojovala velmi pěkné 4. místo, a to se cení. Mladý ambiciozní tým pod vedením trenéra Petráše mile překvapil. Nyní začnou vyřazovací zápasy, tedy vrchol sezony, kde Prostějov narazí na silnou Ostravu. Hráčky si zaslouží, aby hala na tyto zápasy byla plná. Hokejoví fanoušci, kterým předčasně skončila sezona, by mohli příjít do Sportcentra prostějovské volejbalistky povzbudit. Určitě si to za své dosavadní výkony zaslouží.

Basketbal

Basketbalisté se i přes bolestné ztráty třech vynikajících hráčů statečně s touto ztrátou vypořádávají a patří jim přední místa v silné a nabité Národní basketbalové lize. Kdo ještě do hlediště Sportovního centra nenašel cestu, tak o moc přichází. V hale se totiž odehrávají nádherné a napínavé zápasy. A blíží se vrchol sezóny. Nenechte si tento vynikající atraktivní sport utéct. Vezměte své děti na zápas a přijďte si užít skvělou atmosféru.



Tenisté

Muži v barvách České republiky mile překvapili. Prostějov do reprezentace vyslal nehrajícího kapitána Navrátila a hráče Veselého. Kdo přišel domů ze sportovních mačů a hned si zapnul televizi byl nadšen průběhem, hrou a dramatičností boje o postup mezi špičku tenisového světa ve Španělsku. Boj do posledního míčku a naše vítězství. Nemalou zásluhu na tom mají i prostějovští vyslanci Navrátil a Veselý. Čeští fanoušci byli skvělí, převážná část jich byla z Prostějova v čele s panem Husaříkem. Mohli jsme jim jen závidět, že byli přímo u toho.



A to ještě navíc v Prostějově probíhalo mistroství ČR v lukostřelbě. Organizace i výkony všech byli na podtrženou jedničku. Sportovci výborně reprezentovali Prostějov.







Autor textu: A. Dušek, člen sportovní komise Rady města Prostějova