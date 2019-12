Od roku 2009 škola vzdělává mladou generaci na Rejskově ulici. SOŠPO za svou existenci absolvovalo více než 1500 studentů. A mnozí dosáhli světové známosti, například tenista Tomáš Berdych. Tyto i další informace se mohli dozvědět návštěvníci oslav, které proběhly v Městském divadle.

„Na programu se výrazně podíleli naši studenti. Pro hosty oslav si připravili divadelní scénky, taneční a pěvecká vystoupení a video v stupy připomínající například historii školy nebo zábavnou formou průvodcovskou činnost. Diváky nejvíce pobavila scénka komentovaného hokejového zápasu a originální byl také scénka ve stylu divadla Járy Cimrmana“ sdělil ředitel školy Marek Moudrý.

Oslavy také navštívil primátor Statutárního města František Jura, náměstci Jiří Pospíšil, Jiří Rozehnal, Milada Sokolová a Alena Rašková. „Chci popřát, ať má vaše škola stále tak dobrý zvuk, ať je o ní zájem a ať otevírá tu nejlepší cestu do života naší mladé generaci.“ popřál škole primátor Jura.

A své přání připojila také Milada Sokolová. „Jsem ráda, že máme v Prostějově školu, která odvádí kus dobré práce. Ráda bych zmínila průvodcovskou činnost nebo pořádání sportovních akcí. Škole přeji do dalších minimálně 25 let jen to dobré.“

Škole také symbolicky přišli popřát ředitelé prostějovských středních a základních škol a partneři, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Po přestávce pokračovaly oslavy koncertem Prague Cello Quartet. Toto světově proslulé kvarteto cellistů zařadilo na repertoár to nejlepší z jejich turné HAPPY.

SOŠPO