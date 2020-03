V letošním roce nám přálo počasí. Byl dostatek sněhu, nemrzlo a tak se dalo ze sněhu něco tvořit.

Hned první den se i „dospěláci“ proměnili při sáňkování v děti a postavili dohromady dvacet čtyři sněhuláků jakékoliv vizáže a velikosti. Tato společná sněhová rodinka byla po celý víkend atrakcí pro kolemjdoucí našeho penzionu.

Pro děti jsme dále připravili společenské hry s kelímky, piškoty, balónky a všichni si to náramně užívali. V sobotu se opět sáňkovalo, lyžovalo a jelo na výlet do Karlovy Studánky. Tady se děti projely sněžnou rolbou při úpravě svahu ve Skiparku Myšák. A večer ještě proběhlo zápolení v ping pongu. Na závěr her bylo vyhlášení nejlepších frekventantů a celé hry byly zakončeny ohňostrojem.



Srdečně děkujeme všem sponzorům a spolupracujícím za podporu naší organizace. Všichni účastníci odjížděli neradi a už se těší na další společná zápolení.

Autor textu: Oldřich Lošťák