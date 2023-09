Zámecké burčákové slavnosti v Ptení na Prostějovsku nabídnou od 8. do 10. září nejen „nekonečné“ množství vinného moku, ale především spoustu zábavy a skvělé muziky. Speciálním hostem akce bude slovenské uskupení S Hudbou Vesmírnou.

Slovenské trio S Hudbou Vesmírnou | Foto: Se souhlasem Tomáš Kopečný

„Každé živé vystoupení je pro nás unikátní. Dvojnásob to platí o vystoupeních, která můžeme odehrát v České republice. V Čechách a na Moravě máme překvapivě silnou fanouškovskou základnu. Mnozí z těchto fandů za námi pravidelně jezdí na naše vystoupení po Slovensku. Nyní jim to můžeme oplatit a přijíždíme my za nimi. Věříme v jejich podporu a moc se na ně těšíme,“ říká k vystoupení skladatelská duše S Hudbou Vesmírnou Daniel „Sorizzo“ Kis.

Vystoupení S Hudbou Vesmírnou je v kulisách původně renesančního zámku naplánováno v sobotu 9. září od 14 hodin, tedy na začátek druhého dne programu Zámeckých burčákových slavností.

Zdroj: Youtube

„Jak říká Sorizzo, každé vystoupení, které odehrajeme je pro nás vždy originál. Vystoupení v Ptení je například zvláštní tím, že budeme jako jediná nepunková a nemetalová kapela v programu. Věříme, že svým stylem hudby budeme příjemným zpestřením hudebního odpoledne. Hudba vždy spojovala a myslím, že ani v Ptení tomu nebude jinak. Moc těšíme, že za námi dorazí naši čeští fanoušci a snad i ti slovenští,“ dodává klidná síla kapely Marek Koleno.

„Vystoupení na Zámeckých burčákových slavnostech je pro nás významné nejen proto, že máme možnost se představit v Čechách. Zaujal nás též příběh zdejšího zámku, především pak 'zámeckého pána', který se rozhodl památku zachránit a vybudovat v ní centrum pro kulturní vyžití. Vítáme každou příležitost, kdy vzniká nějaká taková věc. Vždy se rádi připojíme k dobré věci. Držíme Davidovi Hudečkovi palce, aby se mu plány se zámkem podařilo naplnit,“ uzavírá za kapelu S Hudbou Vesmírnou její neodmyslitelná dívčí součást zpěvačka Sára Polyaková.

Trio S hudbou vesmírnou se dalo dohromady před osmi lety. Daniel „Sorizzo“ Kis a Marek Koleno tak volně navázali na uskupení Hidden Road, kterého byli členy. Na startu doplnila chlapce Dominika Morávková.

Průlomem v kariéře tria byla píseň Je nám teplo, na které se podílel i herec a režisér Jiří Mádl. Na tuto přeshraniční spolupráci S Hudbou vesmírnou navázali písni Jsem tu jen ze slušnosti, kde si zazpíval písničkář Michal Horák. Svoji popularitu na Slovensku členové S hudbou vesmírnou zúročili i coby moderátorské trio, když uváděli pořad Zem spieva nebo jeden z ročníku Miss Universe Slovensko.

V létě roku 2022 došlo ve složení S hudbou vesmírnou ke změně na postu zpěvačky. Dominiku Morávkovou nahradila Sára Polyaková.