Jednou z akcí pro děti a mládež, které věnuje Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Prostějově pozornost, je výtvarná soutěž. Letos se jednalo již o 31. ročník. Do okresního kola odeslalo výtvarné práce, kresby, malby a polytechnické práce, 24 školských zařízení našeho regionu. Ze všech 450 došlých výtvorů na téma Kvetoucí zahrada byla pro veřejnost uspořádaná výstavka.

Nejlepší práce byly odeslané do celostátního kola do Prahy. Mezi tisícovkami prací z celé republiky uspěly i naše děti. Z celkového počtu 80 vyhodnocených prací v celkem 8 kategoriích (10 v každé), 16 cen putovalo do Prostějova.

Nejlepší byli oceněni na radnici

Vítězové okresního kola a úspěšní autoři z celostátního kola byli v polovině června pozvaní do obřadní síně prostějovské radnice, kde jim byly předány z rukou náměstkyně primátora města Prostějova Ing. Milady Sokolové, předsedkyně ÚS ČZS Prostějov Ing. Ivany Hasalové a místopředsedkyně ČZS Mgr. Vlasta Ambrožové, diplomy a věcné ceny.

Dvě zlaté na Hanou

Největších úspěchů dosáhli v kategorii kresba a malba Anna Horlová (ZŠ Majakovského, Prostějov, 1. místo, kat. B), Julie Navrátilová (MŠ Mánesova, Prostějov, 3. místo, kat. A), Lukáš Pinkava (Speciální škola, Komenského, Prostějov. 3. místo, kat. D).

V kategorii Polytechnické práce Laura Glaic (DDM Sportcentrum, 1. místo, kat. E), Maxmilián Šmída, Ludovít Oláh, Khomych Artem, Štěpán Grenar (Speciání škola, 2. místo, kat. D).

Výtvarná soutěž Českého svazu zahrádkářů v Prostějově.

Akce pro děti a mládež finančně podporují statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

Nové téma pro následující 32. ročník je Úroda ze zahrádky.