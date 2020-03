Celý svět bojuje s pandemií a s koronavirem. Česko je v první linii, na světě ostatní státy doslovně kopírují, jak to děláme, ale někteří senátoři se probudili ze spánku a začínají rozdávat "rozumy".

Co do této doby dělali, zapojili se nějakým způsobem, aby pomohli, aby bojovali proti této šílené nemoci třeba šili roušky, dovezli k nám ze zahraničí ochranné prostředky, když cestují po celém světě? Přihlásili se někde, že pomohou s nákupem pro důchodce, pomáhají ve zdravotnictví? No prostě nic.

Vláda na čele s premiérem, lékaři, zdravotní sestrami, policií, hasiči, řidiči a všemi těmi, co zajišťují vše potřebné pro obyvatele, se mohou strhat, aby se dalo pokračovat. Je úplnou drzostí, že jen pomlouváte, jak to nebo ono by se mělo udělat jinak.

Páni senátoři, nám všem jde o život, o to nejcennější, co máme a Vy zasedáte a vymýšlíte, jak drze urážet ty, co se o nás starají. Že se nestydíte, že Vám není hanba. Konečně se probuďte a přihlaste se, že chcete v této kritické situaci pomáhat, ať jste aspoň trochu užiteční. Jde nám o holé životy. To ještě nechápete?



Autoři textu: Mgr. A. Dušek a další desítky občanů ČR