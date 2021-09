Jak na louce chmýří rozlétly se prázdniny. Do posledního doušku odletěly přezimovat, aby se zase za rok opět navrátily.

Strýček Biskupický zavařuje hrušky a strouhá tužky. V zimě je času dost, napíše nový skvost. Vystřihne nový poém, aby udělal dojem. Na jednu kočičku s tetováním na bříšku. Na sličnou paní Álu, co nosí bílou šálu. Strýčkovi se ale vyhýbá neb on ji stále zahýbá. V zimě chodí bez, šálu mu štípl pes.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.